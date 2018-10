Roma | apertura buste bando rimozione veicoli previsto il 6 11

Roma. Servizi anagrafici : nuovi orari apertura al pubblico sportelli municipali : A partire dal 1° ottobre, come da accordo siglato con le organizzazioni sindacali, cambia l’orario di apertura degli sportelli anagrafici

Roma : Servizi anagrafici - nuovi orari di apertura degli sportelli : Roma – Come da accordo siglato con le organizzazioni sindacali cambia a partire da oggi, 1° ottobre, l’orario di apertura degli sportelli anagrafici che resteranno aperti al pubblico dalle 8:30 alle 13:30 nelle giornate di lunedi’, mercoledi’, venerdi’ e dalle 8.30 alle 17.00 il martedi’ e il giovedi’. Negli orari di apertura pomeridiana sara’ garantita l’operativita’ dello stesso ...

Roma. Avviso pubblico per l’apertura di due nuovi Centri antiviolenza : E’ stato pubblicato l’Avviso per l’affidamento della gestione di due nuovi Centri antiviolenza, che sorgeranno nel Municipio I e nel

Roma : Mausoleo Ossario Garibaldino - apertura straordinaria 20 settembre 2018 : Roma – apertura straordinaria del Mausoleo Ossario Garibaldino nella ricorrenza della Presa di Porta Pia. Il monumento sarà accessibile al pubblico in apertura straordinaria per l’intera giornata. L’evento è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La fiamma dei bracieri del monumento di via Garibaldi ricorderà a Romani e turisti che, nella storica data del 20 ...

RevitArt – Festival di apertura della stagione dell’Accademia d’Ungheria in Roma : Tra il 12 ed il 14 settembre p.v. presso l’Accademia d’Ungheria in Roma e a Capena, si terrà l’evento RevitArt, Festival di apertura della stagione 2018/2019 dell’Accademia d’Ungheria in Roma. Il Festival prenderà inizio mercoledì 12 settembre p.v. alle ore 19.30 presso la Galleria del Palazzo Falconieri (Via Giulia, 1) con la mostra RevitArt della Colonia internazionale degli artisti di Cered in collaborazione con l’Associazione Culturale ...

Lo stile Juve conquista anche Roma - centinaia all'apertura del primo store : Roma - Non solo sul campo. La Juve, soprattutto dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, è già campione pure nel marketing. E da ieri ha deciso di sfidare la Roma a suon di incassi col primo Juventus store ...

Auditorium Parco della Musica di Roma - riapertura tra rassegne e concerti : ... il concerto dell'icona della world music internazionale Oumou Sangare' , 22/9, , gli spettacoli 'Kingdom' della compagnia catalana Agrupación Señor Serrano che porta in scena il mito di King Kong , ...

“Scuola delle Arti di Roma” festa di apertura : festa di apertura – aperta al pubblico – presentazione dei corsi d’arte e musica 2018 / 2019 per adulti e bambini. Si tiene sabato 15 settembre 2018, a pArtire dalle ore 18:00 e fino alle ore 21:00 a ingresso gratuito e aperto al pubblico di ogni età, presso la Scuola delle Arti di Roma di via G.B.Tiepolo 13/a, nella zona Flaminio, la festa di presentazione dei corsi d’arte e musica 2018/2019. Come novità di ...