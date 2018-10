Roma A cosa serve la Guida facile ai servizi socio – sanitari

Bordoni : comincia a muoversi qualcosa su realizzazione Roma-Latina : Roma – “qualcosa comincia a muoversi per la realizzazione della Roma-Latina un’arteria non piu’ procrastinabile alla luce dell’importanza strategica che riveste tale collegamento e per la sicurezza che ormai e’ arci noto e’ deficitaria su quel tratto di strada che collega le due citta’”. “L’interessamento pressante e fattivo del consigliere regionale di Fi Giuseppe Simeone ha ...

Romano Prodi : 'Il Pd non può andare avanti così. Matteo Renzi decida cosa fare' : Romano Prodi non sembra ottimista sul futuro del Partito democratico. 'Se vogliamo avere delle forze riformiste serve una coalizione ampia. Quello a cui penso è lo scenario europeo. Non confondiamo il ...

Cosa fare a Roma nel weekend del 6 e 7 ottobre : ... gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 520 mila persone , fino all'11 novembre, . Il progetto "Viaggi nell'antica Roma" racconta il Foro di Augusto e il Foro di Cesare partendo ...

Roma - l'ex Zeman : 'Schick? Di Francesco neanche lo voleva - non sa cosa farsene' : Zdenek Zeman , allenatore ex Roma , parla a Sport.cz di Patrik Schick , giocatore più costoso della storia giallorossa che ancora fatica a dire la sua nei meccanismi di Di Francesco : 'Non credo che la Roma sia il club adatto a Schick, mi ...

Meghan Markle svela il "qualcosa di blu" indossato al suo matrimonio (e ha un retroscena Romantico) : È tradizione per la sposa indossare, durante il matrimonio, alcuni dettagli portafortuna. Tra questi, dovrebbe esserci anche qualcosa di blu. Meghan Markle, sposa a maggio del principe Harry, non ha mancato di onorare la tradizione. E recentemente ha rivelato il particolare blu (dal retroscena romantico) che ha nascosto sotto al vestito: si tratta di un pezzo di un abito blu indossato durante la prima uscita con il principe.Un tributo ...

Palumbo : Pacetti dice Roma agisce - ma esattamente cosa fa? : Roma – “Pacetti dice: la Regione parla e Roma fa. Ma Roma cosa fa? Perche’ ancora non ci e’ chiaro. Specie in fatto di rifiuti, dalle cronache leggiamo di una municipalizzata allo stremo, alle prese con scelte drammaticamente antieconomiche”. “Poi vediamo i cassonetti stracolmi ovunque in citta’ e conseguente fetore che raggiunge picchi di esasperazione tra i cittadini nella zona del Salario dove ancora ...

Serie A Roma - Verdone : «Squadra lunatica - qualcosa non funziona» : Roma - " Roma ? Un livido che mi fa un gran male. Come la vedo? Mi sembra un mosaico coi pezzi che non combaciano perfettamente, il mosaico precedente è stato un po' smantellato" . L'attore e regista ...

The Winds of Winter - cosa sappiamo del prossimo Romanzo di George RR Martin : L’ultima dichiarazione dell’acclamato autore George RR Martin arriva un po’ come una beffa. A margine degli ultimi Emmy Awards, dove Game of Thrones (ovvero la serie Hbo tratta dalla sua saga letteraria delle Cronache del ghiaccio e del fuoco) ha vinto l’ennesimo premio come serie dell’anno, lo scrittore si è lasciato andare ad alcuni commenti su The Winds of Winter, l’attesissimo suo prossimo romanzo: ...

Gast 'sequestra' la metropolitana di Roma : sul web il rapper viene messo alla gogna. Cosa dire allora della sicurezza? : Un istante prima, giusto per completare la cronaca di questa vicenda che ha fatto il giro del web, Gast aveva mostrato l'immagine in loop di se stesso intento a rubare la pistola ad un vigilante di ...

Cosa vedrete alla Maker Faire di Roma. Guida ai 1000 progetti da 61 Paesi : ... main partner della manifestazione, che ha lo scopo di supportare e diffondere la realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative a sostegno dell'accesso all'energia, di un'economia circolare e ...

Cosa vedrete alla Maker Faire di Roma. Guida ai 1000 progetti da 61 Paesi : Oltre mille invenzioni provenienti da 61 Paesi diversi, 7 padiglioni in 100 mila metri quadri di estensione, 25 università e centri di ricerca coinvolti, 55 scuole italiane selezionate di cui 5 provenienti dall'Unione europea. Questi sono alcuni dei numeri della sesta edizione di 'Maker Faire Rome - The European Edition', manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua azienda speciale ...

Romano Fenati - tessera di pilota ritirata : ecco cosa farà ora per vivere : Fenati, il nonno lo difende: 'Ha solo toccato la leva del freno...' A RMC Sport, il presidente della FMI Giovanni Copioli ha chiarito: 'Sospensione definitiva? Si può andare da un'ammonizione al ...

Romano Fenati - l'impensabile difesa. L'unico collega che sta con lui : 'Ritorna'. Cosa l'ha rovinato : Solo un pilota ha deciso di difenderlo, chiedendogli di restare nel mondo delle moto e cercare una nuova opportunità. È il catalano Joan Mir , che su Instagram ha pubblicato un post commovente per ...

Moto2 - Fenati-Manzi : ecco cosa ha spinto Romano al folle gesto : Incredibile quanto accaduto in pista oggi durante la gara di Moto2: i motivi del folle gesto di Romano Fenati Mentre i piloti della MotoGp sfrecciano in pista per i primi giri del Gp di San Marino, è impossibile non pensare a quanto visto sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, durante la gara di Moto2. Romano Fenati ha tirato la leva del freno della moto di Stefano Manzi, dopo essersi affiancato al suo collega, mettendo in ...