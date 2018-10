Rodrigo Alves Il Ken Umano in diretta a Pomeriggio 5 | Sono stato 3 ore con le

Rodrigo ALVES/ Il Ken Umano racconta l'arresto : "Non posso tornare a Londra" (Pomeriggio 5) : Dopo l'arresto a Berlino, RODRIGO ALVES aka il "Ken Umano" torna a Pomeriggio 5. Lo fa per raccontare i motivi del fermo, dovuto, pare, al suo aspetto fisico.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:38:00 GMT)

Arrestato Rodrigo Alves : troppo bisturi e la foto del passaporto non gli corrisponde : Effetti collaterali da eccesso di chirurgia estetica: in questo caso non danni alla pelle o alla salute, ma andare incontro a un vero e proprio arresto, visto che sono scattate le manette ai polsi di Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken umano, il personaggio conosciuto in tutto il mondo per essersi voluto trasformare nel Ken di Barbie e che si è imposto all'attenzione del pubblico italiano dopo essere apparso nel programma tv di Barbara D'Urso ...

Rodrigo Alves - il Ken Umano arrestato in Germania : Pomeriggio di paura per Rodrigo Alves, celebre Ken Umano diventato volto assai conosciuto anche in Italia grazie a Barbara D'Urso e ai suoi salotti pomeridiani.Il 35enne brasiliano è stato infatti arrestato nel cuore di Berlino, in Germania, come documentato sui social network. Colpa, si fa per dire, della foto presente sul suo passaporto, che neanche a dirlo è completamente differente dal volto attuale di Rodrigo. prosegui la ...

Rodrigo Alves arrestato. In manette il Ken umano : cosa è successo : Brutta disavventura per Rodrigo Alves, noto ai più come ”Ken umano”, ospite di Barbara D’Urso e dei suoi salotti pomeridiani, ex concorrete della seconda edizione del Grande Fratello 15 e della prima del ”Grande Fratello Vip” inglese. In Italia, Rodrigo, è approdato in televisione grazie a Barbara D’Urso che spesso e volentieri lo ha invitato nei suoi programmi, Pomeriggio Cinque e Domenica Live e nella casa del ...

Rodrigo Alves - il Ken Umano di Barbara D’Urso è stato arrestato : Arrestato Rodrigo Alves, il Ken Umano scoperto da Barbara D’Urso Nella puntata di mercoledì 10 ottobre di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato che Rodriguo Alves è stato arrestato. I motivi non sono stati svelati, anche per mancanza di tempo. Il Ken Umano è stato fermato dalla Polizia a Berlino perchè la foto sul suo passaporto non corrisponde al suo aspetto attuale. Insospettiti, gli agenti tedeschi hanno arrestato ...

Rodrigo Alves arrestato a Berlino : guai con la polizia per il Ken Umano : La foto del passaporto non corrisponde al suo attuale aspetto, e così Rodrigo Alves, il Ken Umano, è stato arrestato a Berlino. Ne dà notizia lui stesso sui propri social, dove spiega che la polizia lo ha fermato per strada chiedendogli che cosa stesse facendo e alla richiesta di esibire il passaporto l’anglo-brasiliano (recentemente espulso dal GFVip inglese) si è visto contestare un aspetto diverso da quello esibito sul documento. Per ...

