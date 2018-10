eurogamer

: Rockstar: 'Abbiamo lavorato sul comportamento dei cavalli per anni' #RedDeadRedemption2 - Eurogamer_it : Rockstar: 'Abbiamo lavorato sul comportamento dei cavalli per anni' #RedDeadRedemption2 - miIesnam : RT @nemesinam: @dinahhnam ABBIAMO VENDUTO DROGA A UNA FOTTUTA ROCKSTAR BELLO - nemesinam : @dinahhnam ABBIAMO VENDUTO DROGA A UNA FOTTUTA ROCKSTAR BELLO -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) In occasione di un'intervista ai microfoni di EDGE,ha dichiarato di aver svolto un lavoro di studio riguardo iterazione edeidella durata di, per integrarli all'interno del suo gioco in un modo che nonmai visto in un open world fin ora.Come riporta WCCFtech, in Red Dead Redemption 2 avremo un'interazione e un rapporto mai visto prima con i:"Come per molte altre parti del gioco, ci siamo concentrati suiper. Il carattere del cavallo trasparirà in base ai suoi comportamenti. Egli reagirà in base alle diverse circostanze in base alla sua razza e al legame che avete intessuto con lui. Il vostro cavallo dovrebbe apparire come una creatura vivente, con una propria individualità, per cuispeso molto tempo per realizzare elementi di gioco in maniera tale che il cavallo sappia dove vuole andare e cosa vuole evitare tanto ...