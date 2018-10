Rivoluzione Diesel e Benzina | debuttano oggi le etichette europee | cosa cambia

leggioggi

: Rivoluzione Fiat: Tipo e 500L Diesel Multijet costano meno delle varianti benzina - infoiteconomia : Rivoluzione Fiat: Tipo e 500L Diesel Multijet costano meno delle varianti benzina - BarEnrike : RT @marcoasfalto: #Dieselgate #Diesel Per carità vorrei la rivoluzione elettrica, ma dovrebbe essere totale non un miraggio per attirare c… - VeronelliD : RT @marcoasfalto: #Dieselgate #Diesel Per carità vorrei la rivoluzione elettrica, ma dovrebbe essere totale non un miraggio per attirare c… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)no i nomi die gas, perché entrano in vigore da– 12 ottobre 2018 – le nuovecarburante. Gli automobilisti si troveranno quindi di fronte ad alcune novità importanti dovute al regolamento europeo 2014/94, recepito in Italia con un apposito decreto legislativo del 2017. Sulle automobili nuove si troveranno in prossimità del tappo del serbatoio, mentre nelle stazioni di servizio saranno posizionate sia sul distributore sia sulla pistola della pompa di erogazione carburante. Vediamo allora in dettagliosono queste nuovecarburante eper gli automobilisti.carburante:sono L’esigenza di avere una disciplina omogenea nei rifornimenti di carburante tra un paese e l’altro dell’Europa, ha portato alla stesura ed entrate in vigore di questo regolamento, che dovrebbe facilitare la vita dei ...