Risveglio shock per una 19enne | si alza e scopre un serpente di un 1 | 5 metri in stanza

fanpage

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La ragazza è stata svegliata di soprassalto di notte da un improvviso e forte rumore: era un grossoche muovendosi per laaveva fatto cadere un vaso. "All'inizio ho visto che il mio vaso era caduto sul pavimento ma non riuscivo a capire perché, non aveva senso, ma poi ho visto qualcosa muoversi. Il mio cuore si è fermato" ha ammesso la ragazza.