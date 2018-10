Ripescaggi | ancora caos in Serie B | respinti i ricorsi di Pro Vercelli e Siena

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018)B- Il Consiglio di Stato, confermando le ordinanze del Tar del Lazio, ha respinto l’appello cautelare della Proe del, che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di garanzia dello scorso 11 settembre in merito aie all’assetto del campionato diB. Secondo quanto informa la Lega cadetta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Collegio – come aveva da parte sua già deciso a maggioranza – non aveva competenze sulle controversie in questione. La Lega B sottolinea che il Consiglio di Stato ha ricordato che “continuano a restare immanenti all’autonomia decisionale degli organi dell’ ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi del campionato”. Anche il ricorso dell’Avellino è stato respinto, in ...