Rimini | morta l’ex azzurra Giada Dell’Acqua Si era sposata un mese fa

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Un decesso inspiegabile e forse anche per questo ancora più tragico quello diDall’Acqua, pattinatrice a rotellenel sonno a soli 28 anni. La ragazza, istruttrice ed ex atleta, èmercoledì 10 ottobre nella sua casa di San Giovanni in Marignano (in provincia di). La Fisr, la Federazione italiana sport rotellistici, ha delineato un ritratto completo dicome atleta e non solo. Secondo quanto scrive la Fisr, la Dall’Acqua “aveva dedicato l’intera vita al pattinaggio a rotelle raggiungendo l’alto livello e vestendo la magliain diverse occasioni. Al termine della carriera aveva indossato i panni di tecnico allenando per la Società Pietas Julia Pattinaggio di Misano Adriatico.è scomparsa prematuramente, in punta di piedi a soli 28 anni, lasciando nel dolore più profondo il marito Thomas, la figlia di appena 18 ...