“Ridivento mamma” Giulia De Lellis e la sorella Veronica su Instagram | l’annuncio social

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Fiocco rosa anche se indiretto in quel di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante,De, ha annunciato la lieta notizia sui suoi account. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, la giovane ha deciso di rimanere a Verona, città che ama, ma ogni volta che può raggiunge la sua Roma per stare con la famiglia. Ebbene, con tanto di nipotina Matilde in braccio, la concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha dato una notizia che renderà sicuramente felici i suoi follower (qualche settimana ha superato la barriera dei 3 milioni di seguaci): ”Comunque per la vostra gioia, perché vi rompo poco le palle con la mia nipotina, noi vi volevamo dire che ce n’è un altro in arrivo. Mammaqui nella pancia ha una mini Matildina. E quindi ridivento mamma!”. Al “Gf Vip”Deaveva parlato ...