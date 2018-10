Ricca e moderna | così la Baviera prepara la fine del monopolio Csu

ilsole24ore

: RT @GiardinoFiorina: Susy-s02 su #Tripadvisor scrive: 'Una notte meravigliosa! La struttura è moderna, ben arredata e disponibile di tutto… - Bassi10Bassi : RT @GiardinoFiorina: Susy-s02 su #Tripadvisor scrive: 'Una notte meravigliosa! La struttura è moderna, ben arredata e disponibile di tutto… - ciao6055 : RT @Svagaia: In occasione della visita di Hitler a Roma, nel 1938, furono aggiunti imponenti edifici di cartapesta per render l'Urbe ancor… - listadilavoro : Capello Point Location : PUG IT Capello Point è la risposta in chiave moderna ad una forte esigenza del consumatore… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Cristiano-sociali solo al 33% nei sondaggi: pagano lo spostamento a destra. Sranno con ogni probabilità costretti a governare in coalizione, come accaduto solo una volta dagli anni 50. La vera sorpresa potrebbe essere quella dei Verdi, in forte ascesa e accreditati del 18 per cento...