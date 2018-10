Respinti ricorsi Pro Vercelli e Siena

Tar - Respinti i ricorsi di Siena e Catania sul ripescaggio in Serie BKT : Il Tar del Lazio ha respinto le richieste del club etneo e di quello toscano, relative ai ripescaggi e al format del campionato cadetto. L'articolo Tar, respinti i ricorsi di Siena e Catania sul ripescaggio in Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Respinti i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana : I ricorsi di Pro Vercelli e Ternana sono stati respinti dal Collegio di garanzia del Coni, si procederà ad un campionato di Serie B a 19 squadre Il Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha detto no a Pro Vercelli e Ternana . Respinto, secondo quanto rivelato dall’Ansa, il ricorso presentato dai due club contro le delibere della Lega di Serie B in merito al blocco dei ripescaggi. Si procederà dunque con un ...

Doping - Respinti i ricorsi per Joao Pedro : tornerà in campo il 16 settembre : La Seconda Sezione del Tribunale nazionale antiDoping ha respinto i ricorsi presentati dalla Procura e dal calciatore del Cagliari Joao Pedro.