Renault Captur - Una settimana con la Initiale Paris Energy dCi 110 CV - DAY 5

Renault Captur Tokyo Edition by Garage Italia - l’auto che compri su Instagram : Renault ha firmato una partnership con l’hub creativo Garage Italia , da cui è nata una nuova serie limitata ispirata al Giappone, la Captur Tokyo Edition che sarà disponibile in soli 100 esemplari reinterpretano la tradizione nipponica in chiave moderna. Una delle sue caratteristiche principali è la modalità di vendita, perché è la prima auto prenotabile attraverso Instagram e Facebook. La Captur è stata lanciata nel 2013 e di anno in anno ...

Renault Captur Tokyo Edition - ecco l’auto social firmata Lapo Elkann – FOTO : Alla Renault hanno deciso di far “vestire” il loro suv compatto, best seller nel segmento in Italia, da un genio della personalizzazione come Lapo Elkann e dai creativi della sua Garage Italia guidati da Carlo Borromeo. Il risultato è questa Captur Tokyo Edition, una serie ispirata alla cultura giapponese e rigorosamente limitata a soli cento esemplari, che andranno in vendita al prezzo di 26.550 euro. All’esterno, su tetto ...