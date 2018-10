Reddito di cittadinanza | non si stringe il cerchio | Nove milioni di

Di Maio : “Reddito di cittadinanza e quota 100 fondamentali per la tenuta sociale dell’Italia” : Secondo il presidente del Consiglio Conte "le Autorità indipendenti svolgono un ruolo istituzionale e si esprimono. Ma, quando si esprimono, noi dobbiamo tenere conto che si esprimono in modo articolato e ci sta che applichino degli algoritmi per la crescita in modo differente da quelli che noi applichiamo. Se lei prende 10 economisti e li mette a lavoro potranno dare indicazioni diverse sulle previsioni di crescita".Continua a leggere

Quota 100 e Reddito di cittadinanza slittano a primavera : Roma, 11 ott., askanews, - Il reddito di cittadinanza e le nuove pensioni post Fornero inizieranno ad essere erogati in primavera, non prima di inizio aprile e quindi a ridosso delle elezioni europee. ...

Def - Di Maio : “Vogliamo restare in Europa e migliorarla. Reddito di cittadinanza uccide voto di scambio” : “Se abbiamo deciso di investire nel Reddito di cittadinanza e nella quota 100, lo abbiamo fatto perché queste misure sono fondamentali per la tenuta sociale dell’Italia”. Così Luigi di Maio in un video diffuso su facebook in vista dell’esame della Manovra da parte dell’Unione Europea. “Dialoghiamo con tutti – ha aggiunto – ma non torniamo indietro perché quello che era da fare va fatto. Adesso andiamo ...

Manovra - Savona : "Reddito cittadinanza e Riforma Fornero attuati con gradualità" : Non solo il reddito di cittadinanza ma anche la Riforma della Legge Fornero verrà attuata con gradualità e io ringrazio la coalizione di cui faccio parte perché questa gradualità è stata accettata ma ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 partono da aprile : sì dei 5 Stelle - la Lega pronta ad accodarsi : I 5 Stelle sono i primi a riemergere dal bagno di realismo che impone una manovra ancora in grande affanno sul fronte delle coperture, a soli quattro giorni dalla scadenza dell'invio a Bruxelles. Un'immersione nella realtà dei numeri che porta a una presa d'atto obbligata: rinviare l'entrata in vigore delle misure chiave e allo stesso tempo più costose, cioè Reddito di cittadinanza e quota 100, si può, anzi di fatto, ...

Lega-M5S al Governo : «avvio» Reddito di cittadinanza e taglio cuneo fiscale per i giovani : La richiesta di azzerare il Fondo per l’editoria. Subito Banca degli investimenti con Cdp e Bankitalia...

Def - risoluzione maggioranza : quota 100 e Reddito cittadinanza - : Sono alcune delle misure contenute nella risoluzione di maggioranza alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, presentata al Senato. Il testo prevede anche il contrasto al calo ...

Al Sud un Reddito di cittadinanza senza diritti di cittadinanza rischia di fallire : Una politica di contrasto al disagio e all'esclusione sociale è necessaria ma è sbagliato pensare che, soprattutto al Sud, possa tradursi solo in un trasferimento di denaro. Rafforzare i servizi, accompagnare i beneficiari con piani di inclusione è la strada per far sì che questi 9 miliardi servano realmente ad arginare la crescente povertà, soprattutto al Sud. Non parliamo però di politiche per il ...

“Vi spiego perché il Reddito di cittadinanza non può sconfiggere la povertà” : Cosa non va nel reddito di cittadinanza e perché l'idea di un sussidio per i cittadini rischia di trasformarsi in un boomerang. L'intervista di Fanpage.it all'economista Francesco Daveri, dovente dell'Università Bocconi di Milano.Continua a leggere

Def - conferma 5Stelle : Quota 100 e Reddito di cittadinanza in primavera : Mentre è iniziata in Senato la discussione del Def, che porterà poi oggi alle 17 30 alla votazione, dal fronte 5 Stelle arriva la conferma che con Quota 100 e reddito di cittadinanza non si potrà partire subito a Gennaio 2019, bensì le misure slitteranno, per essere avviate in primavera. Consulta lo speciale Legge di bilancio 2019 E’ il pentastellato Patuanelli a dare questa conferma, affermando: “Credo che in primavera possano ...

Stefano Patuanelli : "In primavera al via Reddito di cittadinanza e pensioni" : "La nostra intenzione è cercare di partire con il reddito di cittadinanza e quota 100 dopo il primo trimestre". Lo ha detto il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, a margine dei lavori dell'Aula a Palazzo Madama."Io ritengo che in primavera - prosegue - possono partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza: pensiamo che ci vorranno tre mesi per la questione dei centri per l'impiego, forse un mese in ...

Manovra. Patuanelli : ad aprile Reddito di cittadinanza. Moscovici : 'no' a conflitto con Italia : ... le coperture ci sono La manovra di bilancio per il 2019 vale circa 37 miliardi e "contiene anche misure espansive, e interventi di copertura finanziaria - spiega il ministro dell'Economia, Tria. ...

Sondaggi Politici/ Manovra - il 44% boccia il Reddito di cittadinanza M5s : "incentiva a non lavorare" : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd

Reddito di cittadinanza : 2 - 5 miliardi dei 10 disponibili potrebbero finire agli stranieri : Il Reddito di cittadinanza, misura voluta a tutti i costi dal Movimento 5 Stelle, a dispetto del nome non riguardera' solo gli italiani. Dei 10 miliardi stanziati per l'assegno ben 2,5 potrebbero andare a persone che non hanno cittadinanza italiana. Sarebbe infatti impossibile escludere stranieri che soggiornano da tempo nel nostro paese e rifugiati. Reddito di cittadinanza, andra' anche agli immigrati Il sussidio economico andra' a circa un ...