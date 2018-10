Recensione XIAOMI MI BAND 3 | si può sempre migliorare

Recensione XIAOMI Redmi Note 6 Pro : uno smartphone che sa di già visto : Xiaomi Redmi Note 6 Pro è sulla carta il successore del tanto amato Redmi Note 5, ma nella pratica sembra una sua copia con l'aggiunta della tacca sul fronte. Vale dunque la pena puntare a questo nuovo modello o è meglio il predecessore? Scopriamolo nella nostra Recensione di Xiaomi Redmi Note 6 Pro! L'articolo Recensione Xiaomi Redmi Note 6 Pro: uno smartphone che sa di già visto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 Recensione : Sempre La Migliore : Abbiamo provato a fondo la Xiaomi Mi Band 3. E’ Sempre la Migliore come rapporto qualità prezzo, è una bomba. Non è perfetta, ma vale la pena di acquistarla! Xiaomi Mi Band 3 Recensione: la Migliore smartBand da comprare Dopo quasi due anni dal precedente modello, finalmente Xiaomi Mi Band 3 è tra noi. E, proprio come […]

Recensione XIAOMI Mi 8 Explorer Edition : una vera star (con qualche peccatuccio) : Ecco la nostra Recensione di Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, uno smartphone che lascia senza parole per quanto è bello. Potente e completo ma con scelte poco azzeccate su alcuni componenti, che non gli permettono di rendere al meglio delle sue potenzialità. L'articolo Recensione Xiaomi Mi 8 Explorer Edition: una vera star (con qualche peccatuccio) proviene da TuttoAndroid.

Recensione XIAOMI PocoPhone F1 - lo smartphone con specifiche tecniche al top. Costa 329 euro : PocoPhone F1 è la nuova proposta del ciclone Xiaomi. L’azienda cinese, sconosciuta fino a poco tempo fa, sta rapidamente scalando posizioni anche in Occidente. Dopo aver conquistato il quarto posto nella classifica mondiale dei produttori di smartphone (commercializzando i propri dispositivi solo in Asia), Xiaomi ha deciso nella seconda parte del 2017 di debuttare in europa. Da quel momento, fascia media e bassa del mercato sono diventate ...

Recensione XIAOMI Mi A2 : Si Poteva Fare Di Meglio : Recensione Xiaomi Mi A2. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Xiaomi Mi A2: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Xiaomi Mi A2 pro e contro Recensione Xiaomi Mi A2 Ed eccoci finalmente pronti con la nostra Recensione completa di Xiaomi Mi A2, il nuovo medio gamma Xiaomi basato sul sistema operativo Android One, aggiornato direttamente da […]

Recensione XIAOMI Mi 8 Global con MIUI 10 : giudizio che sale - prezzo che scende : Abbiamo testato Xiaomi Mi 8 nella versione destinata al mercato europeo, e l'abbiamo provato anche con la MIUI 10, software che verrà rilasciato nelle prossime settimane. Ci sono tante cose interessanti di cui abbiamo parlato nella nostra Recensione L'articolo Recensione Xiaomi Mi 8 Global con MIUI 10: giudizio che sale, prezzo che scende proviene da TuttoAndroid.

Recensione XIAOMI Mi A2 : quasi perfetto ma manca qualcosa : Lo Xiaomi Mi A2 è uno smartphone medio gamma dalle caratteristiche molto interessanti: grazie al suo altissimo rapporto qualità/prezzo e alla presenza di Android One a bordo, Xiaomi aggredisce la fascia media del mercato con un prodotto equilibrato ma non esente da difetti. Scoprite tutti i pregi e i difetti nella nostra Recensione completa. Confezione Il box di vendita contiene lo smartphone, un caricatore rapido con uscita fino a 5V/2A, una ...

Recensione XIAOMI Mi 8 : il vero flagship-killer del 2018 : Può uno smartphone top di gamma costare meno di 500€? Xiaomi prova a rispondere a questa domanda con questo Xiaomi Mi 8, un top di gamma completo in grado di rivaleggiare (ed anche superare, NdR) con tanti suoi competitor, anche “illustri” . Confezione Il box di vendita della nostra versione contiene lo smartphone, un caricatore rapido con uscita fino a 12V/1.5A, un adattatore jack 3.5mm / Type C, una cover fumè (sempre gradita), la ...

Recensione XIAOMI Redmi 6 - 6A e 6 Pro : una gamma non molto fortunata : Xiaomi Redmi 6, 6A e 6 Pro sono la nuova gamma di prodotti economici dall'azienda cinese, che però per alcuni versi sembra un'involuzione rispetto alla precedente linea. Scopriamo perché nella Recensione di Xiaomi Redmi 6, 6A e 6 Pro! L'articolo Recensione Xiaomi Redmi 6, 6A e 6 Pro: una gamma non molto fortunata proviene da TuttoAndroid.

Recensione Nokia 7 Plus : Da Comprare Al Volo - Meglio Di Xiaomi Mi A2 : Recensione VideoRecensione Nokia 7 Plus. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Nokia 7 Plus: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Recensione Nokia 7 Plus Nokia 7 Plus è lo smartphone che aspettavo da anni dall’azienda: bello, resistente, potente, scatta ottime foto, ha una batteria a lunga durata e monta Android One. E costa il giusto. […]

