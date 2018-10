Rc auto | taglio tariffe in arrivo?

Emissioni auto - taglio del 35% entro il 2030 nella Ue : Bruxelles strappa a fatica il compromesso sui gas di scarico delle auto. Giro di vite su CO2 per arginare i cambiamenti climatici. Il ministro dell'Ambiente: "Accordo fondamentale"

Clima - Merkel : “Sul taglio delle CO2 auto è un risultato sostenibile” : “Un risultato sostenibile”: così ha commentato la cancelliera tedesca Angela Merkel l’accordo raggiunto dal Consiglio dei ministri dell’Ambiente europei sulla riduzione delle emissioni di CO2 di auto e van del 35% entro il 2030, a margine di un incontro con il presidente cileno Sebastian Pinera, oggi a Berlino. La Germania ha sostenuto questo obiettivo anche se e’ andato oltre i desideri originari del governo ...

Inquinamento auto - accordo tra i Paesi UE : “Taglio del 35% alle emissioni di CO2” : La notte porta consiglio. E lo ha portato anche ai Paesi membri dell’Unione Europea che, proprio in nottata (l’intesa è arrivata dopo oltre 13 ore di negoziati tra i ministri dell’ambiente Ue), hanno raggiunto un accordo sull’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli a motore: entro il 2030 è previsto un taglio del 35% per le vetture – da sottrarre alla media dei 95 grammi al chilometro, da ottenere ...

Emissioni auto - raggiunta intesa Ue su taglio 35% : Dopo oltre 13 ore di negoziati, i governi Ue hanno raggiunto un'intesa sull'abbattimento delle Emissioni di CO2, entro il 2030. I ministri dell'ambiente europei hanno deciso un taglio del 35% per le ...

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa, “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Il Parlamento europeo ha votato a favore di una forte riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili che verranno prodotte nei prossimi anni.

Ue - emissioni auto taglio 40% entro 2030 : 21.58 entro il 2025 tagliare le emissioni delle nuove auto del 20% e del 40% entro il 2030. Così il progetto di legge approvato a Strasburgo a maggioranza. La proposta rivede al ribasso il taglio delle emissioni previsto al 45% proposto dalla Commissione ambiente e prevede misure per accelerare l'introduzione delle auto elettriche,test in condizioni reali e un sostegno alla produzione europea di batterie;previste anche sanzioni alle case ...

Emissioni auto - costruttori UE : 'Gradualità su taglio CO2. Europarlamento pensi a impatto su occupazione' : BRUXELLES - Gradualità nel passaggio ai veicoli a zero Emissioni. È quanto chiede l'Associazione europea dell'industria dell'automobile , Acea, , che a due giorni dal...

