Rating | che cosa rischia davvero l' Italia in caso di declassamento

Rating - conseguenze del downgrade per Italia e banche : Se i Rating sul debito pubblico peggiorano, dunque, sia le nuove spese in deficit dello stato, sia il credito delle banche verso l'economia, rischiano di costare più cari. Ricevi aggiornamenti su ...

Rating : Italia declassata anche su 'standard etici' : A preoccupare gli osservatori di Standard Ethics sono le questioni legate all'immigrazione, al deterioramento del linguaggio della politica, fino ad arrivare allo stesso reddito di cittadinanza, le ...

Spread e Rating - l'esperto : "Tempesta perfetta - rischiamo anche sotto 400" : Quadrio Curzio, professore di Economia politica all'Università Cattolica di Milano, avverte: se i mercati vendono, sarà difficile resistere Spread. Cosa succede e perché all'Italia fa così paura Spread, rating, def, deficit: il ...

Golpe finanziario - il capo economista di Moody's : 'Che fine vi faremo fare' - l'Italia soppressa dal Rating : Conto alla rovescia al Golpe finanziario. Mark Zandi , capo economista di Moody's Analytics , di fatto anticipa in una lunga intervista a La Stampa il probabile declassamento dell'Italia da parte ...

Lo spread sopra 300 punti - Moody’s : i timori sull’Italia si rifletteranno anche sul Rating : I mercati avevano rallentato dopo le voci che parlavano di revisione della manovra ma il governo va avanti. Il capo economista Moody’s: «Le preoccupazioni sull’Italia manifestate dai mercati si rifletteranno anche nelle prossime valutazione delle agenzie di rating»

CAOS DEF/ Agenzie di Rating e Ue - la spirale che può portare l'Italia fuori dall'euro : Declassamento del rating e bocciatura della manovra, con aumento dello spred, potrebbero avvicinare la prospettiva di una break up dell'eurozona.

Rischio Italia - perché i mercati temono più il Rating che la Ue : Il Rischio di scontro sui conti tra Ue e governo Italiano è l’impatto sui mercati potrebbe essere limitato: l'eventuale avvio di una procedura di infrazione non è immediato. Altro discorso riguarda l'altra spada di Damocle che pende sull'Italia: quella del rating. A fine ottobre si pronunceranno sul merito di credito dell'Italia sia Moody's sia Standard & Poor's e le probabilità di una bocciatura sono molto elevate. Ecco ...

Def - la velina a poche ore dall'annuncio : 'Italia - a ottobre Rating spazzatura'. La profezia sul collasso : Una velina a tempo di record. La manovra in deficit di Lega e M5s , con il temutissimo 2,4% nel Def annunciato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini , è ancora una ipotesi, perché tutti si deciderà tra un ...

Fitch taglia outlook Rating di 5 banche dopo review su Italia : Teleborsa, - L'agenzia di rating Fitch ha rivisto al ribasso le prospettive sul rating di alcune banche Italiane , il cosiddetto outlook, portandolo a "negativo" da "stabile". Non si tratta di una ...

Fitch taglia outlook Rating di 5 banche dopo review su Italia : L'agenzia di rating Fitch ha rivisto al ribasso le prospettive sul rating di alcune banche Italiane , il cosiddetto outlook, portandolo a "negativo" da "stabile". Non si tratta di una sorpresa e ...

Fitch - altro che Rating. Assalto politico a Lega e M5s : 'Rischio elezioni anticipate' : E a preoccupare gli analisti dell'agenzia è, appunto, la politica, o meglio 'l'incertezza' per i prossimi mesi.

In arrivo un settembre fatto di spread - Rating e banche centrali : Sempre che l'economia Usa continui a rafforzarsi come sta facendo, il modo del lavoro ad espandersi come i numeri suggeriscono e il Pil continui a crescere come sembra. Tutti elementi che il ...

"Giudizi che ormai contano poco" Borghi smonta le agenzie di Rating : Pronta la mazzata di Fitch? Intervista di Affaritaliani.it al leghista Claudio Borghi, presidente della Commissione Finanze della Camera. "Se le agenzie di rating sono in buona fede riportano un rischio che però non dipende dal governo ma dalla Banca Centrale Europea" Segui su affaritaliani.it

Turchia : Moody's taglia il Rating di 18 banche : Teleborsa, - Non c'è pace per la Turchia . Dopo la crisi turca con il conseguente crollo che, nelle ultime settimane, ha interessato la valuta del Paese, l'agenzia di rating Moody's ha tagliato il ...