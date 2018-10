Rapporto Agi-Censis sull' economia circolare | l' Italia insegna all' Europa

Rapporto Onu sui Rohingya - le pagine horror che l’Occidente non vuole leggere : Il Rapporto dell’Onu sul genocidio in Myanmar della minoranza islamica birmana Rohingya (sono il 4%, accusati di essere “stranieri” col cattivo gusto di ribellarsi alle discriminazioni razziali) è stato reso pubblico ieri: 440 pagine degne di un film horror , con descrizioni e storie terrificanti. Sono frutto di un’indagine nel Paese asiatico, dove i buddhisti rappresentano il 90% della popolazione e detengono il potere (sia prima, quando ...

Rapporto Onu sui Rohingya - pagine degne di un film horror che l’Occidente ha contribuito a scrivere : Il Rapporto dell’Onu sul genocidio in Myanmar della minoranza islamica birmana Rohingya (sono il 4%, accusati di essere “stranieri” col cattivo gusto di ribellarsi alle discriminazioni razziali) è stato reso pubblico ieri: 440 pagine degne di un film horror , con descrizioni e storie terrificanti. Sono frutto di un’indagine nel Paese asiatico, dove i buddhisti rappresentano il 90% della popolazione e detengono il potere (sia prima, quando ...

La Chiesa americana chiede un'indagine sul Rapporto Viganò : Il caso sollevato da Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Usa, si è trasformato ormai in un caso istituzionale all'interno della Chiesa Cattolica. Il presidente della Conferenza episcopale americana, cardinale Daniel N. Di Nardo, in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale della Usccb, ha chiesto un'indagine indipendente sul cosiddetto Rapporto di 11 pagine scritto da Viganò, che contiene accuse multiple ...