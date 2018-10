Rai | 6 500 euro per ogni ospitata di Cottarelli da Fazio Tre deroghe per andare su reti

La Rai paga 6500 euro per ogni puntata di Mr "Spending review" Carlo Cottarelli da Fabio Fazio : Per ogni puntata 6500 euro. A tanto ammonta il costo per la Rai per Carlo Cottarelli nella sua nuova veste di commentatore economico a Che Tempo che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 1. Lo rivelano il Giornale e La Verità, che raccontano quanto costa al servizio pubblico televisivo ogni intervento dell'ex Commissario alla revisione della spesa. Scrive Il Giornale:Nel contratto di appalto tra Rai e Officina, la ...