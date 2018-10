Ragusa | donna con il cranio fracassato È stata uccisa

Ragusa - DONNA DI 66 ANNI UCCISA IN CASA/ Ultime notizie - il questore : "E' una morte violenta - omicidio" : RAGUSA, DONNA di 66 ANNI UCCISA in CASA. il questore: "E' una morte violenta, omicidio", la vittima ritrovata nella sua abitazione con il cranio fracassato(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:18:00 GMT)

Ragusa - donna trovata morta in casa in una pozza di sangue e col cranio fracassato : La 66enne è stata rinvenuta priva di vita in casa sua dal nipote che poi ha chiamato i soccorsi medici. Giaceva a terra in una pozza di sangue e col cranio fracassato, vittima di una morte violenta. Per gli inquirenti si tratta di omicidio: la polizia sta interrogando familiari e conoscenti per ricostruire le sue ultime ore di vita.Continua a leggere

Oggi a Ragusa i festeggiamenti per la Madonna del Rosario : Oggi a Ragusa entrano nel vivo i festeggiamenti per la Madonna del Rosario che domenica vivra' il proprio momento clou. Ecco il programma.

Madonna Pellegrina oggi a Ragusa nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice : La Madonna Pellegrina di Fatima ai salesiani di Ragusa per il Pellegrinaggio dei giovani. Domani il simulacro al day hospital del Paterno' Arezzo

Ragusa : Notti al Castello di Donnafugata : Una serata di spettacolo in grande stile , una kermesse che ha coniugato arte, musica, spettacolo. Ha aperto i battenti 'Le Notti al Castello di Donnafugata', manifestazione di spettacoli itineranti che si snoderanno, fino al 9 settembre all'interno nella sontuosa dimora nobiliare di fine Ottocento che domina le campagne del Ragusano: musica classica, musica folk, danza, ...

