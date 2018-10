ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Ragusa, 66enne trovata morta in casa: aveva il cranio fracassato. Esclusa la rapina, si indaga nella sfera personale h… - donata_accogli6 : RT @fattoquotidiano: Ragusa, 66enne trovata morta in casa: aveva il cranio fracassato. Esclusa la rapina, si indaga nella sfera personale h… - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: Ragusa, 66enne trovata morta in casa: aveva il cranio fracassato. Esclusa la rapina, si indaga nella sfera personale h… - Cascavel47 : Ragusa, 66enne trovata morta in casa: aveva il cranio fracassato. Esclusa la rapina, si indaga nella sfera personal… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Riversa in una pozza di sangue nel soggiorno della propria, nel centro storico di, vicino al municipio. Maria Zarba, 66 anni, è statacosì dal nipote, che viveva con lei, al rientro dal lavoro nella serata di giovedì. La donnail, e numerose ferite da corpo contundente alla testa. All’arrivo dell’ambulanza, intorno alle 20.30, i medici del 118 ne hanno constatato la morte. “Stiamo assemblando tutti gli elementi a disposizione e in mattinata contiamo di chiudere il cerchio per fare piena luce su quest’omicidio”, dice il questore di, Salvatore La Rosa.l’ipotesi di, si indaga nella sfera personale della vittima. Gli inquirenti hanno portato avanti indagini e interrogatori per tutta la notte, sentendo familiari e conoscenti della donna per ricostruirne personalità, frequentazioni ed eventuali ...