Quasi nemici e gli altri film del weekend

Quasi nemici - Cicerone - Aristotele e Schopenauer tutti condensati in una brillante commedia francese : Cicerone, Aristotele e Schopenauer tutti condensati in una brillante commedia francese. Arriva in sala l’11 ottobre 2018 Quasi nemici, l’ultimo film diretto dall’attore Yvan Attal che mette in scena uno scoppiettante duello di retorica tra Pierre Mazard (Daniel Auteuil), noto professore di un’autorevole università parigina, e la giovane studentessa di legge proveniente da una banlieue Neïla Salah (Camelia Jordana). La ragazza potrebbe essere un ...