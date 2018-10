Psg-Stella Rossa truccata | “coinvolto Buffon” | il web si scatena FOTO ...

Champions - sospette combine in Psg -Stella Rossa : Roma, 12 ott., askanews, - Secondo quanto rivelato oggi dall'Equipe, il 6-1 del Psg alla Stella Rossa del 3 ottobre in Champions è nel mirino dell'Uefa e degli inquirenti francesi che hanno aperto un'...

Champions League - indagine per combine su Psg -Stella Rossa : “Dirigente serbo ha scommesso 5 milioni sui 5 gol di scarto” : È stata aperta un’ indagine preliminare sulla partita della fase a gironi di Champions League Psg-Stella Rossa di Belgrado. Il sospetto è quello di una combine , come scrive l’Afp che cita una fonte vicina al dossier, dopo che L’Equipe aveva sollevato ombre sul corretto svolgimento della gara. Secondo questa fonte, un dirigente del club serbo avrebbe scommesso 5 milioni di euro sulla sconfitta della propria squadra con cinque gol ...

