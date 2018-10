Protesta operai Fca | Prc denuncia | “Colpiti da Daspo per essere saliti su un tetto”

Roma - operai Fiat Protestano sul tetto del Municipio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Niente mobilità - sit in di Protesta degli operai ex Montefibre di Acerra : Acerra - Rinnovo della mobilità scaduta a novembre scorso e reindustrializzazione dell'area ex Montefibre dismessa dal lontano 2004, protestano gli operai ex Montefibre. Una ottantina di tute blu ...

Operai Fca di Pomigliano Protestano sul tetto del Municipio I di Roma : "Di Maio dov'è?" : Due Operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I Municipio di Roma per protestare contro il licenziamento di cinque lavoratori che avevano inscenato nel 2014 il funerale dell'ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento.Uno dei due manifestanti è Mimmo Mignano, tra i licenziati, che lo scorso 6 giugno aveva minacciato di darsi fuoco sotto la casa del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio per ...

Ilva - la settimana calda di Taranto tra referendum degli operai e Protesta contro M5S : Da lunedì, e per una settimana, gli operai dell’Ilva sono chiamati a votare con il referendum,l’accordo che sindacati e Arcelor Mittal, il nuovo acquirente dell’Ilva, hanno firmato il 6 settembre al Mise. Ma c’è una corrente di rabbia che attraversa i movimenti e le associazioni che si sono battuti per lo stop dell’Ilva...

Sting suona Ligabue per supportare la Protesta degli operai della Bekaert di Figline Valdarno (video) : Sting suona Ligabue per gli operai della Bekaert in un'incursione a sorpresa con la quale ha voluto mostrare il suo supporto per la causa. L'artista è figlio adottivo del luogo, dal momento che già da diversi anni possiede una residenza in quei pressi. L'artista ha quindi voluto mostrare la sua solidarietà nei confronti dei tanti operai che hanno perso il lavoro dopo anni di occupazione presso la Bekaert, che a giugno ha deciso di chiudere i ...