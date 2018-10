Protesta contro palazzo autostrade a Roma | vernice e fumogeni

In fiamme i manichini di Salvini e Di Maio : gli studenti Protestano contro il governo : Si sono radunati in più di cinquanta piazze d'Italia gli studenti di scuole superiori e università, per manifestare contro le manovre del governo presentate nei giorni scorsi che prevedono tagli all'istruzione per 100 milioni di euro. I cortei hanno dato voce a più di 70mila ragazzi, che oltre per il diritto allo studio, hanno protestato anche contro il razzismo e le disuguaglianze.Continua a leggere

Tmb Salario Roma - la Protesta dei cittadini : “L’impianto ci fa male - va chiuso”. E monta la rabbia contro la sindaca e il M5s : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Verona approva la mozione contro l'aborto - la Protesta delle donne vestite come nella serie Handmaid's tale : Verona dice 'no' all' aborto e 'sì' alla vita. Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere Lega nord Alberto Zelger che, in ...

Emily Ratajkowski è stata arrestata : la sexy modella Protesta contro la nomina di Kavanaugh - accusato di violenze sessuali [FOTO] : 1/12 Instagram ...

Emily Ratajkowski è stata arrestata : la sexy modella Protesta contro la nomina di Kavanaugh - accusato di violenze sessuali : 1/12 Instagram ...

Emily Ratajkowski : "Mi hanno arrestata durante una Protesta contro Kavanaugh" : "Gli uomini che fanno del male alle donne non possono più essere posti in posizioni di potere", ha scritto la famosa modella su Instagram. Gli arresti sarebbero decine.

Emily Ratajowski arrestata : "Protestavo contro la nomina di Kavanaugh" : Emily Ratajkowski è stata arrestata. La celebre attrice e modella lo ha annunciato dalla pagina del proprio - seguitissimo - profilo Instagram: è stata fermata dalla polizia mentre protestava, sotto il Campidoglio di Washington D.C, contro la nomina alla Corte Suprema degli Stati Uniti di Brett Kavanaugh, accusato da più donne di violenza sessuale.La Rataikowski pubblica anche una foto che la ritrae ai piedi del Campidoglio mentre sfila in ...

Caso Sissy - i colleghi poliziotti pronti a incatenarsi per Protesta contro l’archiviazione : Il 1 novembre 2018, a due anni di distanza dal colpo di pistola che ha ridotto in stato vegetativo l'agente Sissy Trovato Mazza, colleghi, parenti e sostenitori si riuniranno per protestare contro l'archiviazione del Caso davanti al Ministero della Giustizia. In prima linea Aldo di Giacomo, il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria: "Vicenda oscura e inquietante, non accetteremo che si chiuda senza indagare".Continua a leggere

Roma : da 7 anni cittadini combattono contro Tmb Salario - sabato Protesta : Roma – “Da sette anni, le zone intorno a via Salaria, in particolare Fidene e Villa Spada, combattono contro la presenza del Tmb (impianto di trattamento meccanico-biologico) e del cattivo odore che genera nel suo funzionamento. Da sette anni 40mila abitanti sono ostaggio dei miasmi che fuoriescono, una puzza nauseante che costringe le persone a tenere le finestre chiuse, senza contare le conseguenze sulla salute. A due passi dal Tmb ...

Venezia - Protesta del comitato No Grandi Navi : fumogeni - petardi e uovo contro la Msc musica : Un “abbordaggio” con fumogeni, qualche petardo e uova è stato compiuto dalle barche dei “No Grandi Navi” nel canale della Giudecca, a Venezia. A essere presa di mira, per qualche centinaio di metri, è stata la “Msc musica“, uscita dal terminal passeggeri del porto verso la Bocca di porto del Lido. Le piccole imbarcazioni si sono affiancate al grande scafo, controllate dalla polizia L'articolo Venezia, protesta ...

Napoli - il ritorno del comitato contro la movida : 'Presto nuove azioni di Protesta' : Risultati ottenuti, azioni da portare avanti e attività ancora da svolgere. Di questo e tanto altro hanno discusso in pomeriggio, i membri del comitato quiete pubblica e vivibilità cittadina riuniti ...

Svizzera - Protesta contro gli E-Sports durante Young Boys-Basilea : palline e joystick lanciati in campo : ... la scelta delle società calcistiche di spendere soldi per le nuove divise degli atleti e-sport di Fifa , molte squadre calcistiche hanno team di pro-gamer che rappresentano la società negli e-sport,.

Roma : Protesta commercianti contro preferenziale viale Eritrea : Roma – “Se i lavori per il posizionamento del cordolo riprenderanno, noi daremo battaglia”. Giornata di rabbia mista a stupore per i commercianti di viale Eritrea che a distanza di 24 ore dall’avvio dei lavori per il posizionamento del cordolo di protezione della corsia preferenziale, che poi saranno estesi a viale Libia, oggi continuano a dire no al progetto del Campidoglio. Dopo il primo tratto di ...

Svizzera - i tifosi lanciano gamepad sul campo per Protestare contro gli eSport : I tifosi di due squadre svizzere hanno messo in scena una singolare protesta durante la partita tra Basilea e Young Boys (finita 1-7), domenica scorsa). I giudici di gara hanno dovuto sospendere temporaneamente l’incontro quando dagli spalti hanno cominciato a piovere palle da tennis e gamepad (il controller delle console, detto volgarmente joystick). Un gesto di protesta con il quale i tifosi hanno voluto far sentire la propria voci ...