huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Proteggere Federica Angeli dall'animale ferito - myo75ho : RT @HuffPostItalia: Proteggere Federica Angeli dall'animale ferito - HuffPostItalia : Proteggere Federica Angeli dall'animale ferito - goldielxcks : figlie di icardi e federica da pescara mie cucciole da proteggere ad ogni costo — aaaah amore che sei -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Un amico investigatore che si occupava di sicurezza nei grandi eventi, una volta mi spiegò che quando avviene un attentato, tutti istintivamente guardano nella direzione della vittima. Loro invece vengono addestrati a girarsi esattamente nella direzione opposta per capire da dove è partito l'attentato.È quello che oggi dovremmo fare tutti guardando a Ostia e alla situazione di pericolo che sta vivendo la cronistae la sua famiglia, una giornalista che ho avuto il privilegio di conoscere durante i 3 anni sul litorale romano come commissario del circolo del PD.La prospettiva da cui vorrei si guardasse la situazione è quella appunto del mio amico investigatore. Negli ultimi mesi vanno riconosciuti gli interventi di procura e forze dell'ordine per colpire e scardinare il clan Spada ed è doveroso riconoscere financo quelli ...