Pronostico Macedonia vs Liechtenstein | UEFA Nations League 13-10-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 ottobre 2018)-2019, Lega D Gruppo 4, 3^ giornata,di, sabato 13 ottobre. Consigli per la tua scommessa vincente., sabato 13 ottobre. Entrambe sono alla ricerca di punti per staccare l’Armenia, l’unico vero pericolo del gruppo.della partita.Come arrivano?Laè a punteggio pieno dopo due turni nel gruppo 4 della Lega D. La squadra guidata da Igor Angelovski non ha ancora subito un gol e non perde da nove partite. Occupa il 70º posto nel ranking mondiale FIFA. Giocherà l’attaccante Goran Pandev, il miglior marcatore di sempre con 32 reti. L’ex Inter e Napoli è il più esperto del gruppo con 96 presenze e ha già segnato una rete da calcio di rigore contro l’Armenia. Al suo fianco giocherà Ezgjan Alioski, miglior ...