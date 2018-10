Processo Yara | la Cassazione decide su Massimo Bossetti

huffingtonpost

(Di venerdì 12 ottobre 2018) È iniziata l'udienza in, davanti alla prima sezione penale, delGiuseppe, condannato all'ergastolo in primo grado e in appello per l'omicidio diGambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di sopra, nel Bergamasco.Presenti in aula numerose persone, tra cui anche alcuni sostenitori di, che hanno esposto in piazza Cavour uno striscione con su scritto 'Vogliamo la verità.innocente'. Ma non ci sono i familiari dell'imputato né quelli di.Il collegio dellaè presieduto dal giudice Adriano Iasillo, la requisitoria sarà tenuta dalla sostituto pg Mariella de Masellis. Ricorre la difesa di, con gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, che hanno presentato - contro la sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello di ...