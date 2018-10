Processo Tetti spese sanitarie | Chiodi e Venturoni rinunciano a prescrizione

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Pescara - "Non deve rimanere neanche un'ombra sull'opera di normalizzazione che abbiamo fatto, in termini anche etici, di quello che era il sistema perverso riguardante il rapporto tra sanità privata e amministrazione pubblica". Così l'ex presidente della giunta regionale, Gianni, in tribunale a Pescara, al termine dell'udienza nel corso della quale, insieme all'ex assessore regionale Lanfranco, ha rinunciato allanell'ambito delsuidi spesa alle cliniche private, della Regione Abruzzo, relativi all'anno 2010. "So quello che è accaduto e so che in Abruzzo non si firmavano i contratti con le cliniche private - prosegue-. Io nel 2010 pretesi che quei contratti si facessero e da lì si è scatenato il finimondo". L'ex presidente della giunta regionale ...