Problema schermata blu Windows 10 | errore WDF_VIOLATION all’avvio | di che si tratta?

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Non c'è pace per10, che, dopo quanto successo in merito ai problemi che avrebbero causato la perdita dei dati di alcuni clienti (bug prontamente corretto dal supporto tecnico, come vi abbiamo raccontato in questo articolo), si vede ancora una volta protagonista in negativo, per l'occasione sempre relativamente all'aggiornamento rilasciato martedì scorso, che ha, tra le altre cose, generato a ridosso di alcuni computer la comparsa della 'Blue Screen of Death' (il nome la dice lunga sulla gravità della questione).L'dà codice messaggio '', e dovrebbe essere stato generato dalDriver Framework. Su PC HP, una soluzione momentanea sarebbe quella di eliminare il file 'HpqKbFiltr.sys' (cosa che, come appena detto, non funziona su tutti i computer affetti dal). La maggior parte delle segnalazioni interessa le patch per10 numero 1803 e ...