Previdenza | Quota 100 | ulteriore freno imposto da Boeri | ' Il debito aumenterà'

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il sistema previdenziale è a rischio. Non possiamo esimerci di lanciare il campanello d'allarme. Si aumenta la spesa e si riducono i contributi, lo ha dichiarato il Presidente dell'Istituto Nazionale diSociale Titodimostrandosi particolarmente contrariato dell'operato dell'esecutivo che in questi giorni sta valutando tutte le ipotesi per ridurre i costi della100 in vista dell'approvazione della nuova Legge di Stabilita'. VIDEO Il Governo studia il blocco dell'adeguamento Come ormai noto, infatti, l'eta' minima per andare in quiescenza è fissata a 62 anni di eta' anagrafica accompagnati dal versamento di 38 anni di contributi. Allo studio dell'esecutivo giallo-verde, anche lo stop dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita che a partire dal primo gennaio 2019 determinera' un aumento di ulteriori cinque mesi dell'eta' pensionabile. ...