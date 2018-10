Ponte Morandi | al Carlo Felice minuto di silenzio chiesto da Casellati

Ponte Morandi : apre il bypass per via della Superba - al taglio del nastro anche Autostrade : E' già aperto, ma il taglio del nastro avverrà sabato mattina. Il bypass tra il casello autostradale dell'Aeroporto e via della Superba, la nuova strada all'interno delle aree Ilva dedicata al ...

CASELLATI - VISITA Ponte Morandi E INCONTRA SFOLLATI/ Presidente Senato : “La loro dignità è lezione per tutti” : CASELLATI: "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile". Ultime notizie, la Presidente del Senato sulla manovra: "Parole possono condizionare mercati"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:08:00 GMT)

StraGenova nel cuore – A due mesi dal crollo del Ponte Morandi - la corsa di chi ‘rialza la testa’ : Domenica 14 ottobre si tiene l’edizione speciale della corsa “StraGenova nel cuore”, organizzata dall’Uisp: il via alle 10 dalla Lanterna Una corsa che unisce, quante volte l’abbiamo detto? La “StraGenova nel cuore” di domenica 14 ottobre è qualcosa di più: una comunità di persone e una città ferita che insieme alzano la testa, si ritrovano e corrono per guardare in avanti. A due mesi esatti dal crollo del ponte ...

Ponte Morandi : Toninelli - in dl 72 mln per pieno indennizzo sfollati : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Lo avevamo promesso e siamo stati di parola. Ecco nel decreto emergenze 72 milioni per un pieno indennizzo agli sfollati di #Genova. Il diritto a una nuova casa viene prima di tutto. In arrivo aiuti anche a imprese. E' così che la città torna pian piano alla sua normalit

Il Ponte Morandi può essere ripristinato? Una soluzione rapida e sostenibile c'è : Federbeton, avvertendo la responsabilità del settore produttivo che rappresenta e del suo ruolo nell'economia nazionale e nella società italiana più in generale, mette a disposizione le sue ...

"Ingegneria dei disastri" su Alpha indaga sui perché dietro un disastro come quello del crollo del Ponte Morandi : In un momento in cui il crollo dei ponti è di tragica attualità dopo il crollo del Ponte Morandi dal 15 ottobre ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su Alpha, Canale 59 DTT, arriva 'Ingegneria dei ...

Ponte Genova - Strabag “pronti a ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Ponte Morandi - Autostrade presenta progetto per ricostruzione : Autostrade per l'Italia presenta il progetto per la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato tragicamente la vigilia di Ferragosto . "Ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo ...

MALTEMPO LIGURIA : ALLERTA ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : sgomberati i mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:40:00 GMT)

Italia - Ucraina - la partita si ferma al minuto 43 per commemorare le vittime del Ponte Morandi (video) : minuto 43, come le vittime del #PonteMorandi: la partita di Marassi si ferma in ricordo della tragedia di Genova. #ItaliaUcraina pic.twitter.com/Dmq07Tk3Hp — RaiSport (@RaiSport) 10 ottobre 2018 Questa sera si è giocata la partita amichevole fra Italia e Ucraina. Il match si è svolto allo stadio Ferraris di Genova, con un gesto di vicinanza per la città ferita quasi due mesi fa drammaticamente dal crollo del Ponte Morandi.I 90 minuti di gioco ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria : massima attenzione sul Ponte Morandi : E’ allerta Maltempo in Liguria e scatta subito il potenziamento del presidio territoriale nella zona del crollo del Ponte Morandi. Lo ha deciso il Centro operativo comunale di Genova, prevedendo in Valpolcevera una pattuglia di volontari per il monitoraggio rivi e sette pattuglie straordinarie della Polizia municipale per tutta la durata dell’allerta (l’intera giornata di giovedi’). Sono inoltre sospese le operazioni di ...

