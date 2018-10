Ponte Genova | Casellati | La parola d' ordine è tempestività

Dl Genova esclude Autostrade da ricostruzione del Ponte : Il decreto procede nel suo iter parlamentare suscettibile di cambiamenti o miglioramenti, come li definisce il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli -

Ponte Genova - Strabag “pronti a ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Genova - cda Autostrade autorizza invio progetto ricostruzione Ponte : Roma, 11 ott., askanews, - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nei minori tempi possibili il Viadotto Polcevera e avendo ...

Maltempo Genova : potenziato il presidio nella zona del Ponte Morandi : A seguito dell’emanazione dell’allerta arancione per Maltempo, il Centro operativo comunale di Genova ha disposto il potenziamento del presidio territoriale in Valpolcevera – nella zona del crollo del ponte Morandi – “con una pattuglia di volontari dedicata al monitoraggio rivi e con sette pattuglie straordinarie della Polizia municipale per tutta la durata dell’allerta, oltre al servizio ordinario che sarà ...

Il governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul Ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Ponte Genova - Di Maio : in dl fisco anche 50 milioni per famiglie sfollate : "Lunedì si vota il nuovo decreto fiscale, ci saranno 50 milioni di euro" per gli sfollati di Genova, "una somma che permetterà al commissario Bucci di poter avviare i rimborsi alle famiglie". Così il ...

"Rischio infiltrazioni" - allarme Cantone su Ponte Genova : Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Rischio di infiltrazioni mafiose. E' l'allarme lanciato sul decreto per Genova dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, in audizione davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti. "Vorrei segnalare una lacuna, che sarà frutto

Crollo Ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Ponte di Genova - l'allarme di Cantone : 'Lacune nel decreto - la Mafia può infiltrarsi' : 'Quella di cui ci occupiamo è certamente una delle più grandi commesse dell'ultimo periodo' e 'nell'obiettivo di garantire al Commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ...

Genova - il comitato degli sfollati contro il decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il Ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...