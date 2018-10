Pomeriggio 5 | il Ken Umano si confessa da Barbara D' Urso | la verità sconcertante sul suo

Rodrigo Alves dopo l’arresto : la verità del Ken Umano a Pomeriggio 5 : Rodrigo Alves, la verità sull’arresto raccontata a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso non poteva farsi sfuggire l’occasione di contattare Rodrigo Alves dopo l’arresto. E infatti il Ken Umano, che abbiamo conosciuto nei programmi di Carmelita – Grande Fratello 15 incluso -, ha rivelato per bene cosa è successo prima e dopo che è finito in manette […] L'articolo Rodrigo Alves dopo l’arresto: la verità del Ken ...