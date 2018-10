Polonia | Boniek | “Siamo un paese calcisticamente in crescita Piatek? Ecco quanti gol può

Italia-Polonia - Boniek : “Gli azzurri non sono nel baratro” : Domani sera l’Italia di Mancini farà il suo esordio in Nations League. Di fronte troverà una Polonia agguerrita, volenterosa di riscattare il deludente Mondiale di Russia. Zibi Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha fatto il punto sulla sua Nazionale in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “In Russia pensavamo di vincere il gruppo per poi vedercela con Belgio o Inghilterra; invece, perdendo la ...