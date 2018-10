Pokémon Go | su Android arriva il gioco in realtù virtuale “plus”

wired

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Da oggi l’esperienza didiGo diventa più realistica per un pubblico abbastanza vasto di utenti. Lo sviluppatore Niantic ha annunciato di aver avviato il rilascio della versione 0.123.1 delattraverso il Play Store di Google. L’aggiornamento porta con sé la modalità AR+, un metodo più evoluto per sovrapporre ialla schermata della fotocamera, in grado di fare in modo che stiano ben piantati sul terreno, si ingrandiscano mentre ci si avvicina e reagiscano ai movimenti del giocatore. Chi gioca aGo su iPhone gode già da tempo di questa modalità, ma sui telefoniarriverà in questi giorni per la prima volta, sfruttando la piattaforma Ar Core che Google ha creato proprio per fare in modo che gli sviluppatoriavessero una base comune sulla quale creare le proprie app in realtà aumentata. I telefonicompatibili ...