Pokemon GO ha generato introiti pari 84 | 8 milioni di Dollari nel solo mese di settembre

eurogamer

: #PokemonGO ha generato introiti pari 84,8 milioni di Dollari nel solo mese di settembre - Eurogamer_it : #PokemonGO ha generato introiti pari 84,8 milioni di Dollari nel solo mese di settembre - epanto : RT @biolatti: Pokémon GO, ve lo ricordate? “Ah, perché, esiste ancora? Ma non ci gioca più nessuno!”. Il mese scorso ha generato quasi 85 m… - biolatti : Pokémon GO, ve lo ricordate? “Ah, perché, esiste ancora? Ma non ci gioca più nessuno!”. Il mese scorso ha generato… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) QuandoGO fece il suo debutto qualche anno fa, fu subito classificato come una moda estiva, destinata a spegnersi con l'arrivo della stagione invernale. Oggi nonnon è così, ma il titolo ha anchestellari, pensate che neldiabbiamo cifrea 84.9di.Come riporta My Nintendo News, una ricerca di Sensor Tower riporta che2018 ha rappresentato ilpiù profittevole per il titolo dal novembre 2017, questo è molto probabilmente dovuto al sempre più alto numero di giocatori che catturain giro per il mondo, complice anche i nuovi aggiornamenti apportati dalla compagnia, pensate alle nuove generazioni di mostriciattoli, nuove meccaniche e il supporto alla RA+. Con i risultati di, Pokémon GO è stato in grado di chiudere questo Q3 con i guadagni più alti dal Q3 2016. Durante il suo ciclo vitale, ...