' Pionieri del futuro' | apre Maker Faire Rome

Nobel per la Fisica 2018 assegnato ai Pionieri del laser : La Reale Accademia Svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per la Fisica 2018 a ricercatori che si sono distinti “per invenzioni fondamentali nel campo della Fisica dei laser“: si tratta dell’americano Arthur Ashkin “per le pinze ottiche e la loro applicazione ai sistemi biologici“, del francese Gérard Mourou e della Fisica canadese Donna Strickland per “il sistema di generazione di impulsi ottici ...

