oggitreviso

: #enERgiediffuse Save the date ??14 ottobre ore 21.00- Piazza Casali ??Dylan Dog Unboxing Carmine?? Spacchettamento… - IatPiacenza : #enERgiediffuse Save the date ??14 ottobre ore 21.00- Piazza Casali ??Dylan Dog Unboxing Carmine?? Spacchettamento… - gazzettamodena : Una strada per Formiggini e pietre d’inciampo in strada Modena ricorda le vittime della persecuzione dedicando un t… - trevisotoday : Piazza editore presenta 'A cena da Goffredo Parise' -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Il libro si apre con il racconto "A cena da Goffredo", dove si apprende l'interesse che Goffredo Parise aveva per la scienza medica, per la psicanalisi in particolare. Il tema "CARATTERE E PATOLOGIA",...