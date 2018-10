Piazza Affari | spinge in avanti MARR

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Diasorin : Brilla l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che passa di mano con un aumento del 2,38%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Fiera Milano : Effervescente illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,31%. La tendenza ad ...

Piazza Affari apre in rialzo : Ftse Mib +0 - 86% a 19.522 punti : La Borsa di Milano apre in rialzo. All'avvio delle contrattazioni a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib avanza dello 0,86% a 19.522 punti. Partenza in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale ...

Piazza Affari in denaro con l'Europa. Rimbalza Banca Carige : Partenza positiva per le principali borse europee , sulla scia dell'andamento al rialzo delle borse asiatiche galvanizzate dal dato sul surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti. L' Euro / ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 19.000 punti (12 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenere i 19.000 punti dopo il calo di ieri. Previsti pochi dati macroeconomici in diffusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 04:33:00 GMT)

Piazza Affari sott'acqua come tutte le altre Borse - ma lo spread torna sopra quota 300 : Altra seduta negativa a Milano giù dell'1,84%, e risente delle vendite in Europa. A deprimere i mercati le critiche di Trump alla Federal Reserve per le politiche sui tassi -

Wall Street schiaccia l’Europa - Piazza Affari chiude a -1 - 8% (Carige -6%) : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite di ieri, Wall Street è ancora in rosso. A Piazza Affari si salva St, male i petroliferi con il forte calo del petrolio...

Un solo titolo positivo a Piazza Affari : Non si ferma più il calo di Piazza Affari, indice Ftse Mib -1,84% a 19.356 punti e All Share -1,80% a 21.319,, appesantita non solo dallo spread e dai titoli bancari ma anche dal calo del greggio che ...

Borse - Piazza Affari in rosso : Def alla prova dei conti : Giornata negativa per Milano che chiude con una perdita dell'1,8% la penultima seduta della settimana: ecco come è andata la...

Piazza Affari : peggiora Piquadro : Pressione sul produttore italiano di pelletteria , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,44%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . ...

Piazza Affari in rosso come l'Europa. Spread sopra i 300 punti : Intanto, in Italia fervono i lavori sulla Manovra, mentre in Parlamento si va verso la conclusione dei lavori sulla Nota di Aggiornamento al DEF , Documento Economia e Finanza ,. Giornata negativa ...

Piazza Affari in recupero dai minimi. FTSE MIB -0 - 60% : L'agenzia di rating Fitch ha affermato che i nuovi obiettivi di deficit inseriti nel Documento di Economia e Finanza confermano quella politica fiscale più espansiva che l'agenzia temeva quando, alla ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Juventus : Prepotente rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che mostra una salita bruciante del 5,41% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB ...

Piazza Affari : risultato negativo per Parmalat : Composto ribasso per l' azienda di Collecchio , in flessione dell'1,84% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...