Piazza Affari | mette il turbo Piquadro

Piazza Affari ha perso 147 mld da maggio a oggi : Milano, 12 ott., askanews, - In attesa di vedere gli effetti positivi della manovra del governo sulla crescita, le tensioni dei mercati finanziari sull'Italia presentano un conto salato per il ...

IMA corre a Piazza Affari : In seguito al recente andamento del titolo IMA sul mercato, il Presidente Alberto Vacchi , per una corretta informazione al servizio degli azionisti, ha precisato che il business sta procedendo in ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Cementir : Brilla la società cementiera , che passa di mano con un aumento del 2,12%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Piazza Affari : Mutuionline sale verso 15 - 83 Euro : Ottima performance per Mutuionline , che scambia in rialzo del 2,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mutuionline evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Piazza Affari : Zignago Vetro in rally : Grande giornata per il produttore di contenitori in Vetro , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,91%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota ...

Piazza Affari : luce verde per Rai Way : Seduta decisamente positiva per Rai Way , che tratta in rialzo del 2,24%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rai Way ...

Esselunga è pronta a sbarcare a Piazza Affari : Esselunga pensa all'ingresso in Borsa. Lo sbarco dovrebbe avvenire entro il 2020 e, come riporta Il Giorno, sarebbe stato già deciso in un accordo fra gli eredi di Bernardo Caprotti. Secondo le indiscrezioni, Esselunga ha dato incarico alla casa d'Affari di Londra, Zaoui&C, per valutare le diverse opzioni per il futuro del gruppo. Tra le possibili operazioni, c'è anche l'Ipo. E sembra che il gigante della Gdo italiana potrebbe essere ...

Borse in rialzo - Piazza Affari in recupero. Spread a quota 300 : Borse europee in ripresa . Migliora lo Spread. Il differenziale di rendimento tra il rendimento del Btp decennale e il Bund tedesco scende a 300 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al ...

Le Borse europee tentano il rimbalzo : Piazza Affari apre a +1%. Spread in calo : Dopo la seduta negativa di ieri Piazza Affari tenta il rimbalzo. Il Ftse Mib, partito subito in positivo, ora fa registrare +1%, in linea con le altre Borse europee e nonostante la chiusura negativa ...

Piazza Affari : spinge in avanti MARR : Ottima performance per la società alimentare , che scambia in rialzo del 2,49%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Diasorin : Brilla l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che passa di mano con un aumento del 2,38%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Fiera Milano : Effervescente illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,31%. La tendenza ad ...

Piazza Affari apre in rialzo : Ftse Mib +0 - 86% a 19.522 punti : La Borsa di Milano apre in rialzo. All'avvio delle contrattazioni a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib avanza dello 0,86% a 19.522 punti. Partenza in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale ...

Piazza Affari in denaro con l'Europa. Rimbalza Banca Carige : Partenza positiva per le principali borse europee , sulla scia dell'andamento al rialzo delle borse asiatiche galvanizzate dal dato sul surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti. L' Euro / ...