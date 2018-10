Piazza Affari in denaro con l' Europa Rimbalza Banca Carige

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 19.000 punti (12 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenere i 19.000 punti dopo il calo di ieri. Previsti pochi dati macroeconomici in diffusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 04:33:00 GMT)

Piazza Affari sott'acqua come tutte le altre Borse - ma lo spread torna sopra quota 300 : Altra seduta negativa a Milano giù dell'1,84%, e risente delle vendite in Europa. A deprimere i mercati le critiche di Trump alla Federal Reserve per le politiche sui tassi -

Wall Street schiaccia l’Europa - Piazza Affari chiude a -1 - 8% (Carige -6%) : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite di ieri, Wall Street è ancora in rosso. A Piazza Affari si salva St, male i petroliferi con il forte calo del petrolio...

Un solo titolo positivo a Piazza Affari : Non si ferma più il calo di Piazza Affari, indice Ftse Mib -1,84% a 19.356 punti e All Share -1,80% a 21.319,, appesantita non solo dallo spread e dai titoli bancari ma anche dal calo del greggio che ...

Borse - Piazza Affari in rosso : Def alla prova dei conti : Giornata negativa per Milano che chiude con una perdita dell'1,8% la penultima seduta della settimana: ecco come è andata la...

Piazza Affari : peggiora Piquadro : Pressione sul produttore italiano di pelletteria , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,44%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . ...

Piazza Affari in rosso come l'Europa. Spread sopra i 300 punti : Intanto, in Italia fervono i lavori sulla Manovra, mentre in Parlamento si va verso la conclusione dei lavori sulla Nota di Aggiornamento al DEF , Documento Economia e Finanza ,. Giornata negativa ...

Piazza Affari in recupero dai minimi. FTSE MIB -0 - 60% : L'agenzia di rating Fitch ha affermato che i nuovi obiettivi di deficit inseriti nel Documento di Economia e Finanza confermano quella politica fiscale più espansiva che l'agenzia temeva quando, alla ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Juventus : Prepotente rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che mostra una salita bruciante del 5,41% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB ...

Piazza Affari : risultato negativo per Parmalat : Composto ribasso per l' azienda di Collecchio , in flessione dell'1,84% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Seduta molto negativa per l'indice siderurgico a Piazza Affari - -3 - 35% - - giornata da dimenticare per Tenaris : Rosso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto la giornata a quota 39.022,69 con una ...

Piazza Affari subirà nuovi attacchi ribassisti. I livelli chiave : Piazza Affari rimane senza dubbio nell'occhio del ciclone per via delle problematiche interne al nostro Paese legate alla situazione politica. A questo punto il Ftse Mib potrebbe provare a difendere ...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 310 : Borse europee in rosso. Per Tokyo il maggior calo da marzo. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Wall Street - i mercati asiatici e il governo gialloverde piegano Piazza Affari : Milano. La brutta caduta di Wall Street di ieri e lo scivolone delle Borse asiatiche che hanno chiuso stamattina presto (ora italiana) con pesanti perdite, hanno spinto le Borse europee in forte ribasso in apertura con Piazza Affari che nelle prime due ore di negoziazioni perde oltre l'1 per cento i