ilfattoquotidiano

: Pianista in Portogallo. “Da quando sono all’estero mai avuto problemi di lavoro. Ai miei studenti dico: fate le val… - fattoquotidiano : Pianista in Portogallo. “Da quando sono all’estero mai avuto problemi di lavoro. Ai miei studenti dico: fate le val… - Cascavel47 : Pianista in Portogallo. “Da quando sono all’estero mai avuto problemi di lavoro. Ai miei studenti dico: fate le val… - Tarzanetto79 : RT @fattoquotidiano: Pianista in Portogallo. “Da quando sono all’estero mai avuto problemi di lavoro. Ai miei studenti dico: fate le valigi… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Confucio diceva: “Scegli unche ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”. Questa massima Giosuè De Vincenti la ripete in modo incredulo, quasi senza rendersi conto che lui, ilche desiderava da bambino, è finalmente riuscito a raggiungerlo. “e insegnante di conservatorio. Ho 33 anni, in Italia questo sarebbe stato impossibile”. Eppure, ildel musicista, pur essendo basato in, profuma di Italia. Lo testimonia la sua tesi per il secondo anno di dottorato in pianoforte all’Università di Aveiro, a sud di Porto, dedicata ad alcuni compositori calabresi del XIX secolo. “Inho un buone non devo rinunciare a nessun vizio. Eppure, mi piacerebbe che mio figlio crescesse in Italia”. Nato a Destro di Longobucco, un paesino di circa 500 anime localizzato nell’entroterra silano, e laureato nel ...