Perché Salvini e Trump dovrebbero preoccuparsi dei profughi ambientali

Lo spread apre in rialzo. Salvini : “Non cambiamo la manovra Perché ce lo chiede l’Ue o Bankitalia” : Dopo il massimo di 316 punti toccato ieri, lo spread tra Btp e Bund apre la giornata di oggi in rialzo a 302,3 punti con un rendimento al 3,55%. ...

Lo spread apre in rialzo. Salvini : "Non cambiamo la manovra Perché ce lo chiede l'Ue o Bankitalia" : Dopo il massimo di 316 punti toccato ieri, lo spread tra Btp e Bund apre la giornata di oggi in rialzo a 302,3 punti con un rendimento al 3,55%. LEGGI ANCHE Anche l'ufficio parlamentare di Bilancio ...

Da Orban a Kurz - Perché gli alleati di Salvini sono i suoi peggiori nemici : L'Italia sfida Bruxelles sul deficit? L'Austria di Sebastian Kurz annuncia di averlo azzerato. Il governo accusa l'Europa di «fregarsene» della redistribuzione dei migranti? L'Ungheria di Viktor Orbán ...

Chi è George Soros e Perché Salvini lo accusa di far salire lo spread : Grande burattinaio secondo ogni teoria del complotto, George Soros è uno dei trenta uomini più ricchi del mondo. Finanziere...

Spread - Salvini e Di Maio preoccupati | Analisi : ma Perché i mercati puniscono solo l’Italia? : Il ministro del Lavoro a Berlino, poi il vertice con i suoi: «Non arretro». Salvini: «Siamo responsabili, indietro non si torna»

Chi è George Soros e Perché Salvini ce l'ha tanto con lui : Infine ha scritto numerosi libri di teoria economia e finanziaria per spiegare le bolle speculative e illustrare la propria filosofia di investimento'. Una crisi di coscienza 'Maestro dello ...

Chi è George Soros e Perché Salvini ce l'ha tanto con lui : Già prima della formazione del governo giallo-verde nella Lega c'era chi puntava il dito contro i fondi americani, lamentava pressioni del mondo della finanza, agitava già lo spettro del complotto sui mercati. Per Matteo Salvini l'aumento dello spread è legato ad un altro attacco in questa direzione. Il vicepremier parla di "una manovra di speculatori alla vecchia maniera, alla Soros, che puntano sul ...

Salvini : "L'Ue è come un autobus - sbanda Perché è guidata male" : Ripeto, se devono giudicare la nostra idea di Italia e di economia lo spread scende perché se io devo fare un prestito a qualcuno e questo qualcuno ha un'idea di come far crescere il valore della sua ...

Perché Salvini dice di voler “chiudere gli aeroporti” ai migranti : Secondo i giornali la Germania sta organizzando il ritorno in Italia dei migranti che hanno fatto qui domanda d'asilo, ma Salvini sembra smentire che ci sia un accordo The post Perché Salvini dice di voler “chiudere gli aeroporti” ai migranti appeared first on Il Post.

Perché Di Maio e Salvini non possono permettersi di criticare le banche : Roma. I destini del governo populista e dei banchieri non sono stati mai così vicini come in queste settimane in cui la dimensione del deficit confermata da Lega e M5s, più ampia di quanto ci si ...

"Salvini e Di Maio non sono avversi all'austerità. E i richiami di Bruxelles per loro sono autentici spot pubblicitari. Ecco Perché". Il ... : ... non si cambiano le carte in tavola, verranno assunte decisioni per il 2019\20 ma nel 2021 gli scenari potrebbero cambiare radicalmente in base all'andamento delle Borse e dell'economia europea. Non ...

Lettera sul Decreto Salvini. Perché il clima non degeneri : La mossa è politicamente raffinata. Sergio Mattarella, contestualmente alla firma del Decreto sicurezza e immigrazione, invia una Lettera al presidente del Consiglio, secondo un'antica tradizione quirinalizia. Perché avverte "l'obbligo" di sottolineare che, in materia, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo e, in particolare, "quanto disposto ...

Perché il Decreto sicurezza di Salvini ostacola chi vuole combattere davvero la mafia : Vendita al migliore offerente, condono edilizio per gli immobili confiscati, conflitto di interessi per l'Agenzia: mentre le norme sui permessi di soggiorno potrebbero garantire alla mafia nuova manovalanza ricattabile, il provvedimento Salviniano rappresenta già un problema per la gestione sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.Continua a leggere

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano Perché si tratta di una manovra coraggiosa : Quindi, ribadisce che 'quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra, lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia'. Intanto, in questi giorni, si ...