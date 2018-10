Perché da giorni si protesta in Inguscezia

Orizzonte Wyoming - IV puntata. Due giorni a Cody - per scoprire come - quando e Perché Buffalo Bill venne in Italia e in Piemonte : Asti e Novara, Napoli e Arezzo, Ferrara e Alessandria. La quarta puntata del nostro reportage dal Wyoming parte in modo straniante, citando sei tra ventiquattro città Italiane che tra fine Ottocento e inizio Novecento furono toccate da uno spettacolo ben più straniante. Ebbene sì, gentili signore e signori, ad Asti e a Novara ma anche a Forlì e a P...

Bollette a 28 giorni - Perché scattano nuove multe contro le compagnie telefoniche : (Foto: pixabay.com) scattano nuove multe a carico delle compagnie telefoniche contro le Bollette a 28 giorni. Oggi l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha pubblicato sanzioni per un totale di un milione e 682mila euro a Telecom, Vodafone e Fastweb. Nel mirino i risultati di un’indagine svolta dall’Authority a febbraio, dalla quale emerge che all’epoca, sui siti delle compagnie, erano ancora presenti offerte per ...

Il giro del mondo in 600 giorni - perchè la moda non lo rendeva felice - : Così ho cercato di realizzare il sogno della mia vita: fare il giro del mondo '. perchè 'i sogni si possono realizzare. Ci vogliono volontà e coraggio'. Così, meditando l'impresa, ha venduto auto e ...

Congedo di paternità - la sperimentazione a 4 giorni? Scade a fine anno. L’appello Perché diventi strutturale : Il Congedo di paternità a quattro giorni ha i giorni contati. perché mentre Legge di Bilancio 2017 ha esteso per l’anno in corso il Congedo obbligatorio remunerato, se l’attuale governo non deciderà di confermarla, la sperimentazione si concluderà entro la fine del 2018. Decretando l’annullamento di quel passo in avanti (anche se timido) compiuto in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione ...

Irresistibili Serie tv : Perché le divoriamo in pochi giorni e non riusciamo a fermarci : Il rito di guardare una stagione in pochi giorni (o in una notte): l’abbuffata dà più gratificazione ma il sonno e il metabolismo? Il segreto per riuscire a fermarsi è interrompere gli episodi a metà

“Chiara - Perché?”. Matrimonio Ferragnez - a pochi giorni dal sì - il tremendo sospetto : Il primo settembre 2018, nel Matrimonio più social e di cui si continuerà a parlare ancora per molto, Chiara Ferragni e Fedez si sono giurati amore eterno. Ospiti vip, musica, fiori a tonnellate, fiumi di champagne, gadget con l’immagine della coppia, volo privato e chi più ne ha, più ne metta. Quello dei Ferragnez è stato un Matrimonio pazzesco e nessuno potrà mai dimenticarlo. Se ne è parlato un sacco prima, se ne è parlato (e ...

Chiara Ferragni - a pochi giorni dal matrimonio la mamma rivela : «Non è stata sempre felice...». Ecco Perché : È partito il conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze si svolgeranno sabato primo settembre a Noto, in Sicilia. E a pochi giorni...

Il caso di Walmart spiega bene Perché i punti vendita tradizionali avranno giorni sempre più difficili : No, non si può reggere senza e-commerce. E no, i punti vendita non sono morti. La trimestrale di Walmart è la dimostrazione di quanto bene stia funzionando la sua strategia 'omni-canale'. Espressione ...