Per il tribunale di Milano uno stalker può essere pericoloso come un mafioso

Il Tribunale del Riesame dispone i domiciliari Per Zamparini : Il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo il ricorso della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari, negati in prima istanza dal gip, per l’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini accusato tra l’altro di riciclaggio e autoriciclaggio. L’inchiesta e’ coordinata dai pm Dario Scaletta e Francesca Dessi’, dall’aggiunto Salvo de Luca e dal procuratore Francesco Lo Voi. Il provvedimento non ...

Tribunale Onu condanna gli Usa Per le sanzioni. Washington cancella il trattato l'Iran : Una decisione che ha provocato un significativo calo nell'economia iraniana e un crollo nelle vendite di petrolio, obiettivo della seconda parte delle sanzioni che saranno in vigore dal 4 novembre. A ...

Riace - Mimmo Lucano in tribunale Per l’interrogatorio di garanzia : “Nulla da nascondere” : Mimmo Lucano oggi è in tribunale per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip: "Non ho nulla da nascondere, tutto quello che so lo dico". Il procuratore di Locri, in un'intervista, rilancia le accuse: "Ha operato non come sindaco ma come un monarca, ammettendo di fregarsene di quelle regole che sono una garanzia per tutti. Sarà pure un illuminato, ma non può passare".Continua a leggere

'Scafisti Per bisogno' - il Tribunale di Palermo ne assolve quattordici : Il Tribunale di Palermo ha assolto, ritenendo che abbiano agito per stato di necessità, 14 migranti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver guidato le imbarcazioni con ...

Sesso in aereo con la prof - il sedicenne in tribunale : 'Per me era come una fidanzata' : Emergono nuovi dettagli sulla storia del sedicenne inglese che fece Sesso in aereo con la professoressa Eleanor Wilson durante una gita scolastica. Il ragazzo - il cui nome non è stato reso noto per ...

Led Zeppelin di nuovo in tribunale : ancora sotto processo Per accusa di plagio : I Led Zeppelin torneranno in tribunale. Sembrava conclusa la disavventura giudiziaria che aveva coinvolto Robert Plant e Jimmy Page , rispettivamente cantante e chitarrista di una delle più note rock ...

Stairway to Heaven nel mirino - i Led Zeppelin tornano in tribunale Per plagio : L'oggetto del contendere è celeberrimo. Arcinoto. Talmente suonato e risuonato che nei negozi di chitarre di tutto il mondo, affisso nella saletta dove si possono provare gli strumenti, campeggia ...

'Starway to heaven' torna in tribunale Per plagio - il processo del 2016 da rifare : Una corte federale di Los Angeles, composta da tre giudici della nona corte d'appello, ha riscontrato delle irregolarità nel processo del 2016, che è dunque da rifare. Insomma Stairway to Heaven dei ...

Ponte Morandi - lunghe code davanti al Tribunale Per l’incidente probatorio. I parenti delle vittime : “Ora la verità” : Lunga coda davanti al palazzo di giustizia di Genova per l’incidente probatorio sul crollo del Ponte Morandi. In fila i famigliari delle vittime, gli avvocati e alcuni dei 20 indagati. Fuori dal Tribunale c’era anche Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, l’ufficiale della capitaneria morto nel crollo della torre piloti, che ha voluto portare solidarietà ai parenti delle 43 vittime dello scorso 14 agosto. In aula bunker anche il ...

Cade in una buca e porta il Comune in tribunale : Perde la causa : C ausa persa. L'uomo sosteneva di essersi fatto male Cadendo in una buca stradale , nel marzo 2010, nei pressi di via Matteotti, e aveva quindi denunciato il Comune di Napoli perché la buca non era ...

Milano - farmacia Caiazzo al Tribunale : sarà riaPerta e gestita dai giudici : Dal blitz dello scorso 9 aprile sono rimasti in carcere in pochi. Praticamente il solo Giammassimo Giampaolo , ai domiciliari, , imparentato con il clan Romeo e con il boss Giuseppe Calabrò , l'ex ...

Il Tribunale Federale assolve Raiola Per le offese alla Figc : Mino Raiola è da sempre un personaggio senza peli sulla lingua e anche lo scorso 20 marzo, sei mesi fa, non si era fatto problemi a dire la sua circa la mancata convocazione di Mario Balotelli nel ...