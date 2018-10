Per i giudici c'era la 'ndrangheta dietro al bagarinaggio dei biglietti Juve : Le motivazioni della sentenza che ha condannato anche Fabio Germani, presidente di Italia Bianconera e storico amico di Lapo Elkann

Giudici - stalker Pericolosi come mafiosi : 16.08 La sorveglianza speciale per pericolosità sociale è la misura che può essere applicata a uno stalker, anche senza la condanna di primo grado. E' il principio stabilito, per la prima volta in Italia,da una sentenza emessa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che ritiene si possa trattare lo stalker come un presunto mafioso per la pericolosità sociale. La sentenza si basa sulla riforma del 2017 del codice antimafia ...

Milano - stalking : Per i giudici Persecutori Pericolosi come mafiosi : Un presunto stalker può essere considerato e trattato come un presunto mafioso . E' il principio stabilito, per la prima volta in Italia, da una decisione della Sezione misure di prevenzione, ...

Giudici : stalker Pericolosi come mafiosi : ANSA, - MILANO, 12 OTT - Un presunto stalker può essere trattato come un presunto mafioso e gli può essere applicata la misura di sorveglianza speciale per pericolosità sociale anche da imputato e in ...

I giudici : 'Fatima Sergio Pericolosa - il suo era un programma terroristico' : MILANO Dalla Siria, parlando coi suoi genitori e con la sorella via Skype, Maria Giulia 'Fatima' Sergio lanciò nel 2015 'un vero e proprio proclama del programma terroristico del cosiddetto Stato ...

"Fatima - maestra di jihad Per le donne di Siria" : così i giudici che hanno condannato la foreign fighter : Le motivazioni della Corte d'Appello di Milano che ha confermato 9 anni di pena. Partita per la Siria nel 2014, Maria Giulia Sergio è scomparsa

?Killer contromano in Tangenziale a Napoli - Per i giudici il deejay sbagliò strada : «Il suo comportamento riveste livelli di sconsideratezza inimmaginabile» e «una qualsiasi benevola considerazione in termini di pena di fronte ad un così elevato livello di...

Quegli abusi in sagrestia dopo la scuola : “Ma Per i giudici a 14 anni ero consenziente” : Dai 13 ai 16 anni, Giada, oggi 23enne di Portocannone (Campobasso) è stata vittima di abusi da don Marino Genova, ex parroco della chiesa SS. Pietro e Paolo. Per i giudici don Marino è colpevole, ma solo per i due mesi precedenti al 14esimo compleanno di Giada, quando sarebbe diventata automaticamente 'consenziente'. Per i successivi due anni di abusi è stata chiesta l'archiviazione.Continua a leggere

Cortesie Per gli ospiti - nuovi giudici e nuova serie : le anticipazioni della prima puntata (live dalle 20.10) : Il momento è arrivato: Cortesie per gli ospiti torna su Real Time (DTT, 31) da oggi, lunedì 8 ottobre, con nuovi giudici e una nuova programmazione. Non si va più in prime time, ma in (pre) access dal lunedì al venerdì alle 20.10 e noi seguiremo la prima puntata con il liveblogging di TvBlog. Cortesie per gli ospiti 2018, il reboot Cambia la collocazione ma non il formato, né lo spirito del programma: in tutto sono state realizzate 40 ...

Yara - Bossetti chiama la moglie : 'SPero che i giudici siano più corretti' : "Sono stanco: stanco di subire tutto ingiustamente": è così che Massimo Bossetti parla alla moglie, Marita Comi, in una telefonata dal carcere il cui audio è stato trasmesso a " Quarto Grado ". L'uomo,...

MARIO ERMITO È SCIALPI/ Video : "Somiglianza pazzesca" Per i tre giudici (Tale e Quale Show 2018) : MARIO ERMITO è SCIALPI, la possibilità per mettersi in mostra è stata fino a questo momento sfruttata. Stasera però il ragazzo è chiamato al salto di qualità. (Tale e Quale Show 2018)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 23:30:00 GMT)

"Per far arrivare i giudici e ridurre l'arretrato Torino diventa una sede disagiata" : I progetti del presidente della Corte d'Appello Edoardo Barelli Innocenti: dall'istituzione di una nuova sezione all'uniformità degli orientamenti Interista «In questi nove mesi di "reggenza", ...

Mostro di Foligno - Per i giudici Luigi Chiatti è ancora 'socialmente Pericoloso' : Il Mostro di Foligno è ancora 'socialmente pericoloso'. Questo il responso del tribunale di sorveglianza di Cagliari su Luigi Chiatti - l'uomo che uccise due giovanissimi tra il 1992 e il 1993 nel ...

Giuseppe Rossi non si era dopato - tanto fango Per nulla : dai giudici solo un 'rimprovero' : La lunga e misera estate delle istituzioni del calcio italiano, dopo la commedia legata alla serie B e al caso plusvalenze di Chievo e Cesena, con l'Entella ri-ammesso in B, pur giocando in C,, si ...