Per Alitalia ora si fa avanti Fs Servono subito altri 2 miliardi Di Maio | nessuna lite

Per Alitalia ora si fa avanti Fs Servono subito altri 2 miliardi ma è scontro Di Maio-Tria : Nuovo vertice tra Di Maio e i sindacati: il vicepremier prevede una newco con una dotazione di 2 miliardi grazie all’aiuto di Fs e Cassa depositi e prestiti ma esclude tagli all’occupazione. Tria: nessun intervento del Mef

Ferrovie ufficializza l'interesse Per Alitalia : Roma, 12 ott., askanews, - FS Italiane ha presentato una manifestazione di interesse per Alitalia. Tale manifestazione, necessaria per analizzare al meglio il dossier relativo all'azienda, non è in ...

Di Maio : 'Una newco con Mef e Fs Per rilanciare Alitalia. Tria frena : 'Parlo io di cosa fa il Tesoro' : Ma nel pomeriggio il ministro dell'Economia Tria ha frenato. A proposito dell'ingresso dello Stato nel capitale, ha dichiarato: 'Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

L'ipotesi nazionalizzazione Per Alitalia e il match Minniti-Zingaretti. Di cosa parlare a cena : L'Europa fa l'Europa (lo ricordava bene oggi sul Foglio David Carretta cosa succede se l'Ue comincia ad applicare strettamente le sue politiche e smette di mediare sempre e comunque). E L'Italia non sa che fare. Certo, non mancano urli, strepiti e cafonate varie ma, andando a grattare, non c'è un be

Ferrovie dello Stato e Alitalia : biglietto unico Per treno e aereo : ...per le vacanze secondo la Farnesina I più bei mercatini di Natale in Italia I confini più strani del mondo In Italia apre la pista ciclabile più spettacolare d'Europa I 10 alloggi più pazzi del mondo ...

Alitalia - Di Maio : piano Per rilanciarla : 12.18 "Stiamo parlando di un progetto ambizioso che tende non a salvare, ma a rilanciare Alitalia.Non ragioniamo su una linea di galleggiamento".Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Di Maio dopo l'incontro con i sindacati. Di Maio ha aggiunto che Alitalia avrà una dotazione di "almeno" 2 mld e che è allo studio la conversione di una parte del prestito ponte in equity per la newco che dovrà nascere. Inoltre ha spiegato che "entro ...

Alitalia - Di Maio : “Ecco il piano Per nuova nazionalizzazione. Andrà a new company partecipata da Tesoro e Ferrovie” : A due settimane dalla scadenza fissata per la cessione di Alitalia a privati, il governo gialloverde ufficializza i dettagli del piano per rinazionalizzare la ex compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo. Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Sole 24 Ore, annuncia l’intenzione di trasferirla a una new company con dotazione iniziale tra 1,5 e 2 miliardi partecipata ...

Alitalia - Conte : “Biglietto unico treno-aereo Per favorire il turismo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del lavoro che sta svolgendo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio per il rilancio di Alitalia. È stata proposta l'idea di un biglietto unico treno-aereo, che nascerebbe dalla collaborazione tra Alitalia e Ferrovie dello Stato, e permetterebbe ai turisti di spostarsi in tutto il Paese.Continua a leggere

