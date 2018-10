Pensioni | tutte le falle di «quota 100» nel pubblico impiego

Def : dalle Pensioni alla pace fiscale - tutte le misure della legge di bilancio : Il governo ha definitivamente approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Come annunciato, nel 2019 saranno introdotti il reddito e la pensione di cittadinanza, la flat tax per le Partite Iva, la riforma della legge Fornero, indennizzi per i truffati dalle banche e la pace fiscale .Continua a legge re

Super-Ires - pace fiscale - Pensioni : tutte le misure della Manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Super-Ires - pace fiscale - Pensioni : tutte le misure della Manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Pensioni - totalizzazione e cumulo : tutte le trattenute sul cedolino : Oltre alle trattenute di natura fiscale quali l’Irpef, sul cedolino pensione del pensionato che ha raggiunto il trattamento previdenziale utilizzando lo strumento della totalizzazione o del cumulo per unificare i contributi versati in due o più gestioni previdenziali, possono verificarsi anche altre tipologie di trattenute. Stiamo parlando, in particolare, delle trattenute per esempio per pignoramenti presso terzi o delle trattenute per assegni ...