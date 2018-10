Pensioni | per uscire a 62 anni tornano le finestre Assegni alti | arrivano le deroghe ai

Riforma Pensioni 2018/ Finestre di tre mesi per Quota 100 (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Si pensa a Finestre di tre mesi per Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 ottobre(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:09:00 GMT)

Tito Boeri “Quota 100? Debito sale di 100 miliardi”/ Pensioni Inps - Cgil con Salvini : “si superi la Fornero” : Inps, Tito Boeri contesta la Manovra: "con Quota 100 il Debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "Pensioni non sono privilegio”. Salvini replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Impegno di Di Maio per la proroga di Opzione donna (Ultime notizie) : Riforma pensioni Novità. Impegno di Di Maio per la proroga di Opzione donna. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 ottobre(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Pensioni - l’annuncio del M5s : “Quota 100 e il superamento della Fornero partiranno ad aprile” : Il superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, con l'introduzione di quota 100, partirà in primavera, insieme al reddito di cittadinanza. Ad annunciarlo è il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli, secondo cui l'obiettivo è quello di mettere in campo entrambe le misure ad aprile 2019.Continua a leggere

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Furlan ricorda i problemi per donne e giovani (Ultime notizie) : Ultime notizie Riforma pensioni e Quota 100. Furlan ricorda i problemi per donne e giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:24:00 GMT)

Pensioni - perché "Quota 100" rischia di penalizzare soprattutto le donne : Le prossime mosse del governo sul fronte Pensioni potrebbero penalizzare fortemente le donne: lo sostengono il presidente...

RIFORMA Pensioni 2018/ Presidio per la nona salvaguardia degli esodati a Montecitorio (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Presidio per la nona salvaguardia degli esodati a Montecitorio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:06:00 GMT)

Pensioni - Boeri : “Quota 100? Operazione che premia uomini con reddito medio-alto e che penalizza le donne” : Quota 100? Per il presidente dell’Inps Tito Boeri farà “crescere il debito Pensionistico nell’ordine di 100 miliardi“. L’allarme è stato lanciato nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Secondo Boeri, ci sarebbero forti rischi per la sostenibilità del sistema Pensionistico. Ma non solo. Boeri si dice preoccupato anche per l’ipotesi di condono contributivo: “Il rischio – avverte – è quello di ...

Riforma Pensioni - Boeri : "Con Quota 100 più debito per 100 miliardi e sistema a rischio" : Il presidente dell'Inps lancia l'allarme: ""Si tratta di operazioni molto costose: si aumenta la spesa e si riducono i contributi -spiega - non bastano due giovani neo assunti per pagare lapensione di uno che esce". Dalle pensioni d'oro risparmi solo per 150 milioni: "Riguardano 30mila persone"

Pensioni - perché con la quota 100 a rimetterci saranno le donne e i giovani : Con l'introduzione della quota 100 in tema di Pensioni a rimetterci potrebbero essere le donne e i giovani. Questa è la posizione dell'Inps e del suo presidente Tito Boeri, secondo cui con quota 100 potrebbero ritirarsi prima dal mondo del lavoro soprattutto uomini e dipendenti pubblici, mentre la misura potrebbe "minare la solidità del sistema previdenziale italiano".Continua a leggere

Pensioni - FORNERO ATTACCA IL GOVERNO/ L’ex ministro “Operazione vigliacca” (Ultime notizie) : Riforma PENSIONI 2018, oggi 11 ottobre. Quota 41, i lavoratori precoci: falso dire che costa troppo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:16:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Rinvio di qualche mese per Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Rinvio di qualche mese per Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali, con le scelte del Governo. L’entrata in vigore della Riforma delle pensioni con Quota 100 che il Governo intende varare potrebbe slittare di qualche mese. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, il Quirinale ritiene che la manovra debba “cambiare, soprattutto in uno dei suoi asset fondamentali: ...

Pensioni - Salvini : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di lavoro’ : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio uniti contro la riforma delle Pensioni targata Fornero. Entrambi ne hanno parlato ancora una volta a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti delle aziende partecipate. Una riunione che il presidente del Consiglio ha definito una “cabina di regia per gli investimenti”. All’incontro con i giornalisti in piazza Colonna, insieme a Conte anche i due ...

Def 2019 - dalle Pensioni alle stime : ecco perché è stato bocciato - : La manovra delineata dal governo ha subìto un primo stop con la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio . Ma prima di queste obiezioni erano già arrivate le perplessità da Bankitalia e Corte ...