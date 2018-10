Pensioni | il paradosso di quota 100 5mila assegni d' oro in più

ilgiornale

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Sulla riforma dellec'è un nuovo retroscena che di fatto ha il sapore del. Come abbiamo più volte ricordato, i provvediementi che il governo porterà sul campo sono due. Da un lato c'è100 che porterà al superamento della Fornero, dall'altro invece c'è il taglio delled'oro che superano i 4500 euro. Fin qui i fatti. Ma a quanto pare i due provvedimenti potrebbero incrociarsi. Infatti come ha ricordato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nella sua audizione alla Camera, almeno 4700 persone che potrebbero andare via prima con100 fissata a 62 anni e con 38 anni di contributi andrebbero a percepire proprio un assegno soggetto ai tagli voluti dalla sponda grillina del governo.Infatti il reddito di questi futuri pensionati potrebbe essere superiore a 90mila euro anni. Insomma, come sottolinea il Sole 24 Ore, questi lavoratori subirebbero una doppia ...